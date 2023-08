Le serie tv da non perdere ad agosto (anche se siete in vacanza)

Arriva un nuovo mese dell'anno pronto a regalare agli appassionati di serie tv alcuni dei titoli più attesi dell'anno. Agosto 2023, infatti, sarà un mese, dal punto di vista seriale segnato da tantissime novità ma soprattutto di grandi ritorni. Basta pensare che, proprio in questo mese, ritornano in streaming i nuovi episodi di serie amatissime come The Bear che presenta la sua seconda stagione e Only Murders in the Building 3 che è pronta a lanciare il suo terzo capitolo. Ma arrivano anche interessanti novità come il live-action di One Piece su Netflix e Ahsoka, legata all'universo di Star Wars su Disney+. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie Netflix imperdibili di agosto 2023.

Heartstopper 2 (Netflix)

Tra i titoli Netflix più attesi di agosto 2023 non può che esserci la seconda stagione di Heartstopper, la serie ispirata all'omonima graphic novel di Alice Oseman. Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Depp contro Heard (Netflix)

Arriva ad agosto su Netflix la docu-serie tratta dal processo tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard, quest'ultima accusata di diffamazione da parte dell'attore hollywoodiano. Depp contro Heard è una serie in tre parti che ripercorre il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo diventando il primo processo seguito su TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze una accanto all'altra, la serie esplora questo evento mediatico globale mettendo in dubbio la natura della verità e il suo ruolo nella società moderna.

One Piece (Netflix)

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, ONE PIECE è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Cosa dobbiamo aspettarci dal live-action di One Piece?

The Bear 2 (Disney+)

Torna ad agosto 2023 su Disney+ una delle serie più acclamate degli ultimi anni: The Bear. La serie sulla storia di un giovane chef di ristoranti di lusso, Carmy, che dopo il suicidio del fratello, decide di tornare nella sua città natale, Chicago, per prendere in mano la piccola paninoteca italiana di famiglia, il The Original Beef of Chicagoland, sta per tornare con la sua seconda stagione. Il primo capitolo della serie, trasmessa in Italia su Disney+, si concludeva con la scelta di Carmy di chiudere il locale The Beef oer aprire un nuovo ristorante. Nel teaser trailer rilasciato da FX ci sono i dipendenti del locale, Richie, Suger, Marcus, Ebraheim, Tina, Neil e Sydney portare via le proprie cose dal locale. E secondo quanto si vede nel trailer, più che una ripertura, quella di Carmy sarà una "rinascita".

Only Murders in the Building 3 (Disney+)

Agosto è anche il mese della terza stagione di Only Murders in the Building 3. La serie crime-comedy di Disney+ con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez impegnati in un nuovo caso di omicidio da risolvere con il loro podcast torna con nuovi avvincenti episodi e una guest star d'eccezione: Meryl Streep. Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

Ahsoka (DIsney+)

Nell'ultimo mese dell'estate arriva, sempre su Disney+, una nuova serie legata all'universo di Star Wars: Ahsoka. Si tratta della nuova serie on Rosario Dawson nel ruolo dell'ex cavaliere Jedi (il personaggio è già apparso in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Star Wars: Tales of the Jedi e nel film di animazione Star Wars: The Clone Wars). Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. E da quanto si vede nel trailer, arriverà anche il Grand'ammiraglio Thrawn.

And Just Like That 2, gli ultimi episodi (su Sky e NOW)

E, infine, da non perdere ad agosto 2023 è il gran finale di And Just Like That 2 previsto per il 25 agosto. Il revival di Sex and the City è giunto al suo secondo capitolo che terminerà proprio questo mese raccontando le vite, le carriere e le relazioni amorose di tre amiche di lunga data che vivono a New York City e sono ancora alla ricerca di se stesse. Attesissimo è il ritorno di Samantha Jones che arriverà proprio negli ultimi episodi di And Just Like That 2. E come andrà a finire tra Aidan e Carrie? A noi scoprirlo.