I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana, il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di aprile 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo, senza dubbio, The Diplomat, il nuovo thriller politico con Keri Russell come protagonista. Debutta questa settimana anche l'attesissima seconda stagione della serie di fantascienza spagnola Benvenuti a Eden che, con la sua prima stagione aveva conquistato tutti e arriva anche una nuova serie drammatica, La famiglia dei diamanti.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile 2023.

The Diplomat (20 aprile)

Iniziamo con una delle serie più attese del 2023,The Diplomat, un thriller politico con la regia di Debora Cahn e una protagonista d'eccezione, Keri Russell. Nel mezzo di una crisi internazionale, una diplomatica si trova a ricoprire una carica ai vertici non adatta a lei che provoca conseguenze disastrose per il suo matrimonio e la sua carriera politica. Kate Wyler (Keri Russell), infatti, è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell). Ideata dalla showrunner Debora Cahn (West Wing), The Diplomat è una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone. Il cast include anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell alla produzione esecutiva.

Cosa aspettarsi da The Diplomat

Benvenuti a Eden 2 (21 aprile)

Torna proprio questa settimana su Netflix Benvenuti a Eden con un'inedita seconda stagione. La serie spagnola a metà tra sci-fi e racconto di sopravvivenza, debuttata lo scorso anno sulla piattaforma di streaming con una guest star speciale, la cantante Ana Mena, torna con nuovi episodi pronti a tenere con il fiato sospeso. Quando nuove minacce emergono nell'isola che non dà scampo, la ribellione fomenta un'intensa lotta per la libertà mentre Astrid mette in atto i suoi piani per il Nuovo Eden. In questa nuova stagione aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo,Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

La famiglia dei diamanti (21 aprile)

Un'altra uscita da non perdere questa settimana su Netflix è La famiglia dei diamanti, una serie drammatica in otto parti che segue le difficoltà e i conflitti dei Wolfson, un'importante famiglia ebraica ultraortodossa che opera all'interno della nota industria dei diamanti di Anversa. Quando il figlio minore si toglie la vita il fratello Noah, con cui non comunicava da tempo e che aveva voltato le spalle alla propria religione unendosi alla criminalità organizzata di Londra, torna ad Anversa e scopre che l'attività familiare è sull'orlo del collasso e sotto il controllo della mafia locale. Mentre cerca disperatamente di salvare il business dei Wolfson e di proteggere l'eredità e l'onore della famiglia, Noah dovrà anche risolvere i conflitti interni con i fratelli.