Seven Kings Must Die è il degno finale di The Last Kingdom

Seven Kings Must Die

Chi ama il romanzo storico non può non amare Bernard Cornwell, classe 1944, scrittore che con i suoi romanzi storici è diventato famoso in tutto il mondo. Dalla sua saga “The Saxon Stories”, dal 2004 era stata tratta la serie the Last Kingdom, prodotta dalla BBC e successivamente da Netflix, conclusasi a marzo scorso con la quinta stagione. Ora, come gran finale, arriva un lungometraggio: Seven Kings Must Die, diretto da Edward Bazalgette, dove abbracceremo il destino finale di lui, Uhtred Bebbanburg, perso dentro la Gran Bretagna attraversata da invasioni, battaglie e costretto come sempre a scelte difficili.

Seven Kings Must Die: la trama

Seven Kings Must Die riparte da dove avevamo lasciato the Last Kingdom, con Uhtred (Alexander Dreymon) che era finalmente riuscito a riconquistare quella Bebbanburg che gli era stata tolta ancora da bambino.

Più ancora, il guerriero ora dominava su una sorta di feudo indipendente, un vero e proprio stato cuscinetto, posto tra il Wessex e gli altri territori di Re Edward e l’ostile confederazione scozzese.

Decisione assolutamente audace da parte di Uhtred, diventato a causa di questo inviso ai sassoni di Re quasi alla stregua di un traditore. Ora però arriva un nuovo nemico, che ha il duplice volto di invasori irlandesi, arrivati forti della notizia della morte di Re Edward, ma anche del figliastro di quest’ultimo, Aethelstan (Harry Gibly). Riconosciuto dalla maggioranza dei sassoni come nuovo Re del Wessex, il giovane si dimostrerà tuttavia instabile, facilmente manipolabile per la sua fede religiosa e soprattutto non ancora abbastanza saggio da capire chi siano veramente i suoi nemici ed i suoi amici. Per Uhtred, così come per i suoi vecchi compagni Finan (Mark Rowley), Sithric (Arnas Fedaravicius) e l’astuto Padre Pyrlig (Cavan Clerkin) si tratterà di capire se combattere per se stessi o se cercare di salvare ciò che rimane del sogno di un’Inghilterra unita.

L’ultima battaglia di Uhtred

Seven Kings Must Die piacerà sicuramente a chi in tutti questi anni è sempre stato fedele ad Uhtred, a questo personaggio con cui si è rinnovata la figura dell'eroe del genere cappa e spada storico, di quello che in passato aveva garantito grandi successi in carriera a divi del calibro di Gene Kelly, Errol Flynn e Kevin Costner. A tutti loro un po’ è sempre assomigliato Alexander Dreymon, anche se forse il metro di paragone più adatto per l'attore tedesco (qui anche produttore) è quello con il Brendan Fraser di prima maniera.

Questo non solo per la somiglianza fisica, ma anche per una certa energia autoironica con cui ha saputo sempre farsi apprezzare. Uhtred lo ritroviamo ormai distante dagli anni d'oro, sicuro di avere lasciato il tempo delle battaglie alle spalle, ed invece costretto ora, suo malgrado, ad una nuova, intricata e caotica discesa in campo. Seven Kings Must Die, come fu per the Last Kingdom, cerca in tutti i modi unire in sé sia una certa realtà storica, sia anche una generosa dose di avventura dal sapore vintage. L'aspetto più interessante è come rivendichi una visione della Storia come determinata dalla scelta di pochi e grandi protagonisti (Nietzsche dixit), ma anche frutto di una serie di elementi caotici e totalmente imprevedibili. Rimane il tema principe del concetto di leadership, di che cosa significhi essere un Re, ma soprattutto della cecità di chi ieri come oggi, divide il mondo in bianco e nero. Qui invece risplende la sua essenza grigiastra, in cui il bene e il male sono sempre e solo dei punti di vista, sanciti quasi sempre a posteriori dai vincitori.

Un film che chiude un viaggio appassionante

Seven Kings Must Die permane nella sua estetica contraddistinta dai colori autunnali, un medioevo fatto di fango, armi arrugginite e austerità, con buona pace dei cliché hollywoodiani. Certo, la serie ha avuto la sfortuna di uscire negli stessi anni in cui Vikings ci faceva innamorare di Ragnar, non può vantare la stessa schiera di personaggi iconici, ed è per sua natura abbastanza classica e conservativa nella struttura.

In fin dei conti è sempre stato anche lo stile di Bernard Cornwell, che ama gli eroi solitari, i diversi dalla norma, in racconti in cui ha sempre ripreso l’eredità di Walter Scott. Il film anche per questo si prende molte licenze per quello che riguarda lo svolgersi dei fatti dell’epoca, culminati nella sanguinosa battaglia di Brunanburh. Permane la domanda se davvero non fosse meglio concedere un'ultima stagione alla serie, piuttosto che creare un lungometraggio, non fosse altro perché ormai ci eravamo ad ammirare di puntata in puntata l'astuzia di Uhtred, lo svolgersi degli eventi. Un altro limite del film è che, al contrario di quanto accaduto recentemente con il Luther di Idris Elba, non è possibile capirci molto senza aver visto le passate stagioni. Ma questo in fin dei conti potrebbe essere anche un ottimo motivo per andare sul catalogo Netflix, mettervi comodi e affezionarvi alla saga di quest’anima divisa tra due mondi, a questa serie che nel suo piccolo, ci ha tenuto compagnia preservando il genere storico, oggi in fortissima crisi.



Voto: 7