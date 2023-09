Sex Education 4 come finisce? La spiegazione del gran finale di serie

Si è appena conclusa una delle serie più amate dal pubblico di Netflix: Sex Education che con la sua quarta e ultima stagione ha messo fine alla storia di Otis, Maeve e dei loro amici. Un teen drama che ha saputo raccontare l'adolescenza e il sesso in modo irriverente ed educativo e che ha subito colpito il pubblico che, dopo la prima stagione di questa serie, non ha più potuto farne a meno. Ma come è andato a finire Sex Education 4? Se doveste esservelo perso, ecco un piccolo approfondimento con la spiegazione del finale di Sex Education 4.

Sex Education 4: la trama

Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale... pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c'è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere gentili? Viv è totalmente sconvolto dall'approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l'educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l'unico terapeuta per gli studenti.

Come finisce Sex Education 4: la spiegazione

(ATTENZIONE SPOILER!)

Il finale di Sex Education 4 chiude le principali storyline della serie. Iniziamo con Otis, il grande protagonista di questa serie che, nell'ultimo episodio di Sex Education 4, dopo aver fatto di tutto per diventare il nuovo terapista sessuale del Cavendish, decide di prendere una decisione matura e cedere la posizione a O capendo che, in fin dei conti, non è così vitale per lui dispensare consigli sul sesso ai ragazzi della sua età. Così, decide di andare avanti e deporre l'ascia di guerra con O.

Eric, invece, decide di diventare pastorie dopo aver avuto delle visioni divine. Aimee trova il coraggio per affrontare il trauma delle molestie sessuali vissute in autobus e brucia i vestiti che indossava quel giorno. Ora è tempo di dedicarsi alla sua nuova passione per la fotografia e alla sua nuova relazione con Isaac.

Adam decide di lasciare la scuola per lavorare in una fattoria. Intanto si innamora della sua titolare ma prima di andare avanti in questa relazione le rivela della sua bisessualità. Il suo rapporto con il padre Michael, però, non è ancora ricostruito del tutto ma con il tempo ci riuscirà.

Buone notizie per Jackson che è finalmente libero dal cancro ai testicoli e ora vuole scoprire chi ha donato sperma alle sue due madri ma la verità che verrà a galla è che il suo vero padre è un uomo sposato con cui Roz usciva prima di incontrare Sofia che non ha mai voluto riconoscere il figlio. Dopo un momento di rabbia per questo segreto, Jackson capisce che, in realtà, la decisione di tenergli nascosto tutto questo da parte delle sue madri era stata presa solo per proteggerlo.

Jean, invece, riesce a superare, se pur lentamente, la depressione post-partum e lanciare il suo nuovo programma in radio.

E Maeve? Beh, forse, il suo è il finale più drammatico. Maeve, infatti, è costretta a tornare in Inghilterra dalgi Stati Uniti dove sta seguendo uncorso di scrittura, perché sua madre muore per overdose. Così, in crisi tra il suo futuro negli Stati Uniti, dove si trova bene e i suoi sentimenti per Otis, ancora forti, Maeve prende una decisione, suggerita da Jean, quella di tornare in America e pensare ai suoi sogni e al suo futuro. Prima di farlo, però, vive la sua ultima notte d'amore con Otis ed entrambi scelgono di prendersi una pausa dalla loro relazione.

Alla fine dell'episodio Otis trova una lettera di Maeve sul comodino dove lo ringrazia per tutto quello che ha fatto per lei e soprattutto per averla fatta aprire verso gli altri e ammette che lui resterà sempre nel suo cuore.