Sex/Life, l'annuncio a sorpresa (ma non troppo) di Netflix: serie cancellata

Sex/Life 3 non ci sarà: Netflix ha ufficialmente cancellato la serie dopo due stagioni, non rinnovandola per una terza. Una decisione a sorpresa ma non troppo per la serie tv erotica più popolare degli ultimi anni. Vediamo quali sono le motivazioni possibili - Netflix non ha chiarito ufficialmente le ragioni - per questa cancellazione.

Sex/Life cancellata: le difficoltà dell'attrice protagonista e il suo nuovo impegno

Dopo la fine delle riprese della stagione 2 erano arrivate come un fulmine a ciel sereno alcune dichiarazioni di Sarah Shahi, la Billie della serie, sulle difficoltà riscontrate nella seconda stagione.

Shahi aveva sostanzialmente affermato di essere stata lasciata sola dalla produzione, a differenza di quanto avvenuto nella stagione d'esordio, e di aver avuto troppe poche scene con Adam Demos, il Brad della serie nonché suo fidanzato nella vita reale (i due si sono conosciuti proprio sul set di Sex/Life).

"So che non lavorerò più con Netflix dopo queste dichiarazioni ma dovevo dirlo" aveva affermato ancora Shahi. Del resto, l'attrice è da poco stata scelta come protagonista di un nuovo show dell'emittente televisiva americana ABC (gruppo Disney), quindi si poteva intuire che la serie hot di Netflix avesse vita breve.

Sex/Life 2 e il finale di serie tv che già c'è

Inoltre, senza fare spoiler, il finale della seconda stagione (qui la spiegazione) può essere considerato anche un buon finale per tutta la serie, con la notizia che Billie dà a Brad nell'ultima scena. Ad ogni modo, piaccia o non piaccia, sarà quella la conclusione definitiva di Sex/Life.