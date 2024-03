Chi è Simone Baldasseroni, Rigel di "Fabbricante di Lacrime": carriera, talent show, vita privata

Su Netflix sta per uscire Fabbricante di Lacrime, il film young adult ispirato all'omonimo romanzo del fenomeno letterario Erin Doom. Uno dei due protagonisti del film è Simone Baldasseroni, un giovane attore che si sta facendo sempre più conoscere nel mondo del cinema e della tv. Chi è Simone Baldasseroni di Fabbricante di lacrime? Ecco i dettagli della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Simone Baldasseroni: dal primo singolo ad Amici di Maria De Filippi

Attore, rapper, modello e ora anche protagonista del nuovo film Netflix Fabbricante di Lacrime, Simone Baldasseroni è il nuovo volto del panorama cinematografico italiano. Nato nel 1998, romano e con una passione che spazia tra la musica rap e la recitazione, Simone Baldasseroni ha iniziato la sua carriera nel 2015 pubblicando, con lo pseudonimo di Biondo, il singolo Quattro mura che ottenne un grande successo sui social che lo portò, un anno dopo, a pubblicare il suo primo EP.

Simone Baldasseroni ha partecipato anche alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2017. Fu poi eliminato nella fase finale del programma. Dopo questa esperienza televisiva Simone ottenne un disco d'oro per Dejavu, l'album pubblicato con la Sony e che lo porta, poi, a fare concerti in tutta Italia.

Nel 2019 Simone si esibisce anche sul palco dell'Ariston insieme a Sergio Sylvestre e Einar a Sanremo. Segue poi un'esibizione al PalaYamamay di Busto Arsizio insieme a Riki e Irama.

Chi è Simone Baldasseroni: gli esordi come attore e il primo libro

È il 2021 quando Simone Baldasseroni debutta nel mondo della recitazione in un episodio (il sesto della sesta stagione) della serie Rai1 Che Dio ci aiuti. Sono seguiti diversi lavori per il cinema e il piccolo schermo come 50km all'ora con la regia di Fabio De Luigi, Crazy for Football di Volfango De Biasi, Vivere non è un gioco da ragazzi di Rolando Ravello.

Simone Baldasseroni ha scritto anche un libro, Non solo EGO, edito da Mondadori Electa nel 2021 e la sua carriera è passata dalla musica alla recitazione ma ha fatto tappa anche nel mondo della moda. Simone, infatti, è stato modello e ha collaborato con diversi marchi da Bershka a Paco Rabanne, da Pull & Bear a Ray Ban fino a passare per Samsung, Superga, Tommy Hilfiger, Valentino.

Oggi, Simone, è protagonista della serie Netflix Fabbricante di Lacrime.

Simone Baldasseroni: fidanzata e vita privata

Simone Baldasseroni sta insieme alla tiktoker Rachele Rosi e in passato ha avuto una relazione anche con Natalia Sofia Molteni.