Non si può essere sempre vincenti, grazie Simone Biles per avercelo ricordato

Simone Biles

Quando sei la più grande ginnasta di tutti i tempi, il mondo intero si aspetta che tu sia sempre la migliore, la più performante, la più forte, la più vincente. Ma il peso delle aspettative altrui non può essere sorretto per troppo tempo. Ed è così che in un attimo ti ritrovi sulla testa una spada di Damocle talmente instabile che può caderti addosso in qualsiasi momento e questo è quello che è successo a Simone Biles, la fuoriclasse della ginnastica artistica, la persona più medagliata di sempre fra Mondiali e Olimpiadi, con un totale (finora) di 37 medaglie, più di qualsiasi uomo o donna prima di lei. Di Simone Biles ce n'è una sola ma una persona da sola non può portare addosso le aspettative di tutto il mondo e così, anche la più piccola delle esitazioni, il più piccolo passo indietro, il minore degli errori tecnici è in grado di trasformarsi in un demone che entra nel corpo ma soprattutto nella mente.

Simone non è riuscita, per una volta, a essere la più brava di tutte e quel suo crollo emotivo l'ha portata a ritirarsi nel 2021 dalle Olimpiadi di Tokyo, l'ha fatta dubitare di sé, del suo talento, della sua forza fisica portandola a essere vittima di un odio mediatico non indifferente, data anche l'ossessione americana per l'essere sempre i migliori. Questo crollo Simone ce lo racconta su Netflx in una nuova docuserie dal titolo "Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi", una serie di 5 episodi diretta da Katie Walsh che per la prima volta ci mostra la ragazza insucura, dolce, "normale" dietro il fenomeno Biles.

Questa docuserie, dove Simone ci apre i cassetti più intimi della sua vita e non ha paura di parlare dei successi tanto quanto dei suoi fallimenti, diventa un bellissimo esempio di rinascita per una ragazza condannata da tutti solo per un piccolo momento di debolezza. E non solo, perché questo titolo Netflix è anche lo specchio di una società contemporanea - americana ma non solo - ossessionata dal solo successo e ci mostra quanto questo fenomeno, diffuso in tutto il mondo, possa essere pericoloso soprattutto per le ragazze e i ragazzi più giovani che, della loro vita, dovrebbero farne solo ciò che più li fa stare bene e concedersi, soprattutto, di sbagliare.

Ma la pressione per i giovani, sia nello sport che in altri aspetti della vita, è talmente forte e spinta dai genitori, della società, dei social, da portarli a essere in preda a stress e continui attacchi di panico. E non è un caso che un film come Inside Out 2 che affronta proprio questo tema sia stato il più apprezzato dai giovaissimi di tutto il mondo.

Ed è così che una semplice docuserie sportiva, come quella dedicata a Simone Biles, diventa un modo per ribellarsi al dominio della società del "perfomare" e quella ragazza così forte ma allo stesso tempo così umile e insicura riesce nell'impossbilie, nell'insegnare a tutti noi che fare un passo indietro non è sbagliato, che prendersi cura di sé e del proprio equilibrio interiore è la cosa migliore da fare per sopravvivere e che allontanarsi dai riflettori per viverla la vita e non solo dimostrarla agli altri è la strada per la nostra salvezza.

Non si può essere vincenti tutto il tempo e grazie Simone per avercelo ricordato. Grazie Simone per averci fatto sentire meno soli e grazie Netflix per avere dato a una grande atleta ma anche una grande donna lo spazio e la voce per provare a cambiare il mondo in meglio o anche solo una piccola parte di esso.

Voto: 7