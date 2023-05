Skull Island, arriva su Netflix un nuovo anime del MonsterVerse, trailer e data di uscita

Fan del MonsterVerse tenetevi pronti perché sta per arrivare una nuova serie anime dedicata al popolarissimo franchise di Godzilla e Kong. Parliamo di Skull Island, la serie animata scritta, diretta e prodotta da Brian Duffield che porta di nuovo in scena il personaggio di Kong alle prese con nuove avventure terrificanti su un'isola misteriosa. Ma quando usciranno i nuovi episodi e cosa sappiamo in più su questo nuovo anime Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Skull Island

Skull Island è la quinta opera appartenente al franchise del MonsterVerse dopo i film del periodo tra il 2014 e il 2021. Questa nuova storia, con protagonista Kong, trascinerà gli spettatori su un'isola spaventosa, la cosiddetta Skull Island alle prese con creature particolari e terribili mostri. Sarà proprio in quest'isola che naufragheranno degli eploratori mentre sono alle prese con un'operazione di salvataggio.

Il cast vocale della serie, nella sua versione originale, vede Mae Whitman nei panni di Alice, Nicolas Cantu come Charlie, Darren Barnet come Mike, Banjamin Bratt sarà Cap e Betty Glipin, Irene.

Il trailer di Skull Island

Quando esce Skull Island su Netflix

Skull Island debutterà su Netflix il prossimo 22 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.