Continuano le cancellazioni Netflix, fuori anche Sky High

Netflix continua a "mietere vittime". Dopo l'annuncio della cancellazione di Benvenuti a Eden, dovremo dire addio a un'altra serie spangola: Sky High (Hasta el Cielo), la serie Netflix spin-off dell'omonimo film del 2020 che è stata cancellata dalla piattaforma di streaming dopo una sola stagione. Il thriller d'azione, con la star de La casa di carta Miguel Herrán insieme a Luis Tosar, Carolina Yuste, Patricia Vico, Fernando Cayo e Richard Holmes, non avrà una seconda stagione. Ma cerchiamo di capire cos'è che non ha funzionato in questo titolo Netflix e rispolveriamo un po' la memoria sulla sua trama.

Sky High - La serie: la trama

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

Perché Sky High - La serie è stata cancellata da Netflix?

A luglio 2023 Netflix ha annunciato la cancellazione di ben tre serie spagnole e Sky High è proprio una di queste insieme a Benvenuti a Eden e In love all over again. I motivi specifici di questa scelta da parte della piattaforma di streaming non sono stati rivelati ma possiamo immaginare che dietro questa decisione drastica ci sia senza dubbio un basso rendimento della serie in fatto di ascolti e, di conseguenza, di guadagni per l'azienda. Lo show è entrato nella top 10 globale di Netflix restandoci per tre settimane, con un totale di 55.610.000 ore di visione ma questo non è bastato ad assicurargli la riconferma. Molto probabilmente, le aspettative di Netflix non sono state soddisfatte.