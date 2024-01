Sofia Vergara: "La mia Griselda Blanco su Netflix? Un'anti-eroina esempio di empowerment femminile"

"Le cose che ho in comune con Griselda Blanco? Amo i soldi quanto lei, ucciderei per mio figlio come lei e ucciderei anche il mio ex marito come ha fatto lei...no, scherzo". È così che Sofia Vergara, l'attrice di origini colombiane protagonista della nuova serie Netflix Griselda, diretta da Andrés Baiz e dallo stesso produttore di Narcos, Eric Newman, ha spiegato cos'è che la accomuna alla narcotrafficante colombiana che tutti conoscono come la "regina della cocaina" di cui vestirà i panni su Netflix a partire dal prossimo 25 gennaio 2024. Una donna forte, indipendente e assetata di empowerment femminile che è stata in grado di creare un impero facendo da ponte per il narcotraffico tra Colombia e Stati Uniti negli anni '70 per poi, però, crollare a causa delle sue stesse ambizioni e "per colpa" di quel desiderio di farcela tanto quanto gli uomini.

Sofia Vergara ha raccontato come si è avvicinata al suo primo ruolo drammatico nei panni di Griselda Blanco e lo ha fatto nella conferenza stampa di presentazione di Griselda che si è svolta in diretta streaming in collegamento da Londra, oggi 11 gennaio. Sofia ha parlato con grande onestà, ha svelato quanto quella criminalità che la serie Netflix rappresenta sia vicina alla sua vita personale - anche suo fratello, infatti, era nel mondo del narcotraffico nella Colombia degli anni '70 - e ha raccontato, ai giornalisti collegati, come si è preparata al ruolo di Griselda Blanco con quella schiettezza e ironia che la contraddistingue fin dai tempi di Modern Family, la serie che l'ha resa nota in tutto il mondo.

"Ho studiato il personaggio Griselda Blanco per 10 anni, fin da quando era ancora viva" - ha svelato Sofia che ha ammesso di essersi preparata psicologicamente e fisicamente a lungo per interpretare al meglio questo ruolo che lei stessa ha scelto. - C'è voluto un decennio per fare la serie, ho approfondito tutto su di lei e mi sono accorta che avevamo tanto in comune. Griselda è un personaggio complesso, un personaggio che ho adorato fin da subito proprio per il fatto che non riuscivo a capirla fino in fondo ma anche perché aveva quella sete di indipendenza economica e dagli uomini che ho sempre sentito di avere anche io. Sono sempre stata una persona che voleva i propri soldi, i propri lavori, ho sempre pensato di non avere bisogno di un uomo".

Un personaggio, quello di Griselda Blanco molto affascinante ma controverso, una donna che pur partendo, inizialmente, da buone intenzioni ha ceduto al male e il suo fascino sta proprio in questo essere caduta in basso per voler andare in alto. La stessa Vergara ha scelto di voler interpretare Blanco e dedicarle una serie tv scrivendo direttamente al produttore esecutivo di Narcos per chiedergli di fare uno show dedicato a questo personaggio che poi lei stessa avrebbe interpretato.

"Ci si innamora di Griselda Blanco nella serie Netflix - ha poi aggiunto Eric Newman durante la conferenza stampa -. È una donna forte e indipendente in un periodo storico, gli anni '70, in cui erano gli uomini e prendersi il merito di tutto. Griselda ha avuto il coraggio di essere una donna leader nel mondo del narcotraffico che era prettamente maschile all'epoca. Lei, però, era unica e ci è riuscita perché spinta dalla voglia di provvedere per i suoi figli e di farlo senza un uomo, la voglia di affermarsi in un Paese dove era una outsider perché immigrata".

Nella serie Netflix, composta da 6 episodi, Griselda Blanco ha un percorso non di crescita ma di involuzione sia personale che nei confronti del pubblico. E se nei primi episodi della serie ci si innamora di lei, poi si arriva a odiarla per le sue azioni scellerate e quei talenti che erano il suo punto di forza saranno gli stessi che poi la manderanno in rovina facendola volare troppo vicino al sole.

"Credo che è iniziato tutto con buone intenzioni e che Griselda sia diventata così brava nel lavoro di narcotrafficante che ha iniziato a goderne e a volere sempre di più - ha ammesso Sofia Vergara -. Anche io prima di Modern Family non avevo mai recitato e quando mi sono accorta che ero brava in quello che facevo e stavo avendo successo ho avuto la stessa sensazione. Mi sono sentita potente e lei lo stesso, voleva sentirsi forte, indipendente e perfino tanto cattiva quanto lo erano gli uomini. E anche questo, se pur un eccesso, è una forma di empowerment".