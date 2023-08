Song of the Bandits, arriva su Netflix un nuovo k-drama storico ambientato negli anni'20

Attenzione! Nessuno è al sicuro nel mondo privo di leggi e pieno di pistoleri di Gando. Fino a che punto ti spingerai per proteggere chi ami e combattere per la giustizia? Netflix si prepara al lancio di un nuovo k-drama pronto a raccontare il dominio coloniale giapponese in Corea negli anni '20. Si intitola Song of the Bandits ed è una serie drammatica sudcoreana di dodici episodi scritta da Han Jung Hoon (Bad Guys) e diretta da Hwang Joon Hyuk (Black Dog) che ci trasporterà direttamente in un'avventura storica piena d'azione e colpi di scena. Ma andiamo più nel dettaglio per scoprire trama, teaser e data di uscita su Netflix di Song of the Bandits.

Song of the Bandits: di cosa parla

Song of the Bandits è un'avventura d'azione ambientata nel tumultuoso periodo del dominio coloniale giapponese sulla Corea, che racconta di un gruppo di persone che, per varie ragioni, finiscono nella terra senza legge di Gando e si uniscono per proteggere Joseon per il popolo coreano. L'attesa è alta per l'intenso dramma che si svilupperà quando diversi gruppi con le loro rispettive motivazioni - tra cui le truppe giapponesi, l'Esercito per l'Indipendenza della Corea, i sicari, i banditi e gli immigrati di Joseon - si affronteranno nell'anarchica terra di Gando durante gli anni '20.

Song of the Bandits: il teaser

Quando esce Song of the Bandits su Netflix

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita di Song of the Bandits, ha solo confermato che la serie è uno dei titoli della lineup K-Content per il 2023. Quello che sappiamo, però, è che la serie è prevista per uscire nel terzo trimestre del 2023 e la data presunta di debutto sia il 22 dicembre 2023.