Spaceman, l'atteso film sci-fi con Adam Sandler arriva su Netflix, trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo film di fantascienza diretto da John Renck con protagonista Adam Sandler nei panni di un astronauta in missione ai confini della galassia. Si tratta di un film sci-fi profondo e coinvolgente che spinge lo spettatore a molteplici riflessioni sulla vita e sul futuro dell'umanità. Ma cosa sappiamo, a oggi, di Spaceman e quando uscirà il nuovo lavoro di Adam Sandler su Netflix?

Spaceman: la trama del film sci-fi con Adam Sandler

In missione ai confini della galassia sulle tracce di una misteriosa e antica polvere, Jakub Procházka, un astronauta cresciuto come orfano e diventato il primo astronauta del Paese, scopre che la sua vita sulla Terra è andata in pezzi. Si rivolge, allora, all'unica voce che può aiutarlo a rimetterli insieme e che appartiene a una creatura della notte dei tempi nascosta nelle ombre della sua astronave.

Spaceman, con Adam Sandler: il trailer

Spaceman, con Adam Sandler: quando esce su Netflix

Spaceman debutterà su Netflix il 1 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.