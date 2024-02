"Spaceman" con Adam Sander è pura filosofia

Spaceman

Spaceman è una delle nuove uscite Netflix più attese del 2024. Si tratta di un film tra filosofia e fantascienza diretto da Johan Renck e tratto dal romanzo Il cosmonauta di Jaroslav Kalfa. A vestire i panni del protagonista, un astronauta alle prese con una missione nello spazio della durata di un anno, è Adam Sandler che si sveste dei panni di attore comico, come siamo abituati a vederlo al cinema, e si cala in un ruolo drammatico che sembra calzargli a pannello. Al suo fianco un cast stellare con Carey Mulligan - che abbiamo recentemente apprezzato in Maestro di Bradley Cooper - e le veterane Isabella Rossellini e Lena Olin (che avevano già lavorato insieme nella bellissima serie di J.J. Abrams, Alias). Ma com'è davvero Spaceman? Riesce a soddisfare le aspettative e possiamo farlo rientrare tra i migliori space movies di sempre? Ora ve lo sveliamo ma, intanto, ecco la trama del film per capire meglio di cosa stiamo parlando.

Spaceman: la trama

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell'universo, l'astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Questa creatura ha la forma di un ragno e viene chiamata Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano). Sarà proprio questa figura misteriosa e affascinante a collaborare con Jakub per fargli capire cosa è andato storto nella sua vita e nel suo matrimonio prima che sia troppo tardi.

Spaceman: un filosofico viaggio tra tempo, spazio, solitudine e i demoni della psiche umana

Spaceman è un film filosofico. Vogliamo specificarlo subito. È un film che si prende tutto il tempo e lo spazio non tanto per raccontare una storia avvincente quanro per spingere lo spettatore a riflessioni profondissime sulla vita, sul tempo, sulla solitudine, sui rapporti umani, sull'amore. Spaceman non è un film per tutti e non è neanche un film per i soli amanti della fantascienza. È una storia che sarà apprezzata da chi ama andare a fondo nelle cose, da chi apprezza i ritmi rallentati, il perdersi in pensieri alti e in mondi immaginari dove passato, presente e futuro si fondono.

Adam Sandler fa un eccellente lavoro nell'interpretare un uomo che vive da solo, per un anno intero, in una navicella spaziale nel bel mezzo del cosmo. Rappresenta alla perfezione la solitudine, la disperazione, la paura del diverso, il rimorso, il senso di colpa per essere un uomo ambizioso e per avere messo in primo piano i suoi obiettivi professionali invece che gli affetti.

Spaceman è un film che, per quanto possa sembrare astratto, è di una concretezza impressionante con messaggi attualissimi che riescono a colpire le corde più profonde dell'anima. Spaceman parla agli esseri umani e, attraverso una storia inverosimile rende verosimili i suoi insegnamenti, rende concreti i suoi messaggi sociali, psicologici, filosofici. Ed è proprio la filosofia a fare da padrona in questa storia che vuole dare un senso alla vita, ai suoi misteri, alla sua assurda ma meravigliosa esistenza effimera. Così, tra nuvole di particelle che rappresentano il principio del mondo, il tempo che diventa un unico agglomerato di passato, presente e futuro, una bellissima riflessione sui rapporti umani e quanto questi siano ciò che rende gli uomini esseri deboli quanto forti si snoda la storia di Spaceman, un film che va visto con cuore e mente aperti e che va apprezzato per i suoi silenzi, la sua lentezza e la sua incredibile profondità.

Voto: 7,5