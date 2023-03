Netflix festeggia i 30 anni dei Power Rangers con uno speciale

I Power Rangers stanno per tornare sul piccolo schermo. Gli iconici personaggi cult degli anni '90 sono pronti a festeggiare il loro 30esimo anniversario dalla serie tv che li ha resi noti in tutto il mondo con uno speciale su Netflix tutto dedicato a loro, Power Rangers: una volta e per sempre. Ma cosa sappiamo, finora, su questo speciale e quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Power Rangers: una volta e per sempre, la trama

Trent'anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Questo speciale per il 30° anniversario è ispirato al leggendario mantra del franchise secondo cui "una volta che sei un Ranger, lo rimani per sempre".

Power Rangers: i volti noti che tornano nello speciale Netflix

Power Rangers: una volta e per sempre vedrà il grande ritorno dei protagonisti della serie originale composta da tre stagioni e 145 episodi in totale. Il cast dello speciale, infatti, vede tornare a vestire i panni del Blue Ranger Billy, David Yost, insieme anche a Walter Emanuel Jones nei panni del Black Ranger Zach e poi ancora Steve Cardenas che ha vestito i panni del secondo Red Ranger Rocky nella seconda stagione in poi, Karan Ashley, la Yellow Ranger Aisha e Johnny Yong Bosch come secondo Black Ranger Adam. Nella serie non mancherà anche Catherine Sutherland, seconda Pink Ranger Kat nella terza stagione e ci saranno anche apparizioni di voci importanti della serie come Barbara Goodson, doppiatrice della cattiva Rita Repulsa e Richard Horvitx, doppiatore di Al Alpha 5.

Non ci saranno Thuy Trang, l'originale Yellow Ranger Trini, prematuramente scomparsa all'età di 27 anni nel 2001 ma al suo posto ci sarà la figlia Charlie Keresh pronta a vestire i panni di un personaggio nella serie, Minh. Manca all'appello anche Jason David Frank,, l'originale Green Ranger Tommy anche lui scomparso nel novembre dello scorso anno e neanche Amy Jo Johnson, l'originale Pink Ranger mai invitata nello show di Netflix.

Quando esce Power Rangers: una volta e per sempre su Netflix

Power Rangers: una volta e per sempre debutterà su Netlix il prossimo 19 aprile 2023.