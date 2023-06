Spike Jonze farà una serie (costosissima) per Netflix e ha messo gli occhi su Joaquin Phoenix

Era lo scorso anno quando si è iniziato a vociferare su un nuovo progetto di Spike Jones per Netflix. Una serie tv che è stata definita "sontuosa" e molto costosa. A parlare per la prima volta di questo ambizioso progetto del regista americano dietro alcuni dei film più belli degli ultimi anni da Essere John Malkovich del 1999 a Her del 2013 per cui ha vinto il Premio Oscar come migliore sceneggiatura originale, è stato Matthew Belloni di Puck News che ha spifferato che il regista 53enne starebbe lavorando in sordina a una serie per Netflix e che vorrebbe Joaquin Phoenix, già protagonista di Her, in un ruolo principale di questo progetto.

Secondo le prime voci di corridoio, non ancora confermate dalla piattaforma di streaming, il progetto di Spike Jonze per Netflix sarebbe una serie limitata, quindi della durata di una sola stagione, molto ampia nella sua trama e anche uno degli show più costosi per la piattaforma di streaming. E sembra proprio che Jonze abbia un solo nome in testa per il ruolo da protagonista, quello di Joaquin Phonenix, uno degli attori più amati e premiati degli ultimi anni, in grado di vestire, in modo camaleontico, i panni di qualsiasi tipo di personaggio dal serial killer (Joker) all'uomo perdutamente innamorato di un sistema operativo (Her).

Per ora Phoenix non avrebbe ancora confermato ufficialmente la sua presenza in questo progetto ma siamo certi che Jonze, che tral'altro sta lavorando anche a una serie animata sempre per Netflix, farà di tutto per convincerlo.

Per quanto riguarda la trama della serie e la sua presunta data di uscita non ci sono ancora notizie certe ma senza dubbio, molto presto, avremo tra le mani qualche informazione in più.