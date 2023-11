Squid Game sta per tornare su Netflix con il suo primo reality show ispirato al survival game sudcoreano che ha rivoluzionato il mondo delle serie tv diventando un fenomeno a livello mondiale. Nessuna serie come Squid Game ha saputo coinvolgere con una forza incredibile il pubblico facendolo incollare allo schermo e diventare parte integrante di una storia terribile quanto affascinante. In attesa dell'uscita della seconda stagione di Squid Game, Netflix ha deciso di continuare a puntare su questo titolo creando il primo reality ispirato al k-drama. Ed ecco che sta per arrivare sul catalogo della piattaforma di streaming il reality show Squid Game La Sfida che vedrà un gruppo di persone in carne e ossa battersi tra loro per cercare di aggiudicarsi un montepremi incredibile. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Squid Game La Sfida e, soprattutto, quando usciranno gli episodi di questo nuovo e attesissimo reality Netflix.

Squid Game La Sfida: come sarà il reality show

Un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

Squid Game La Sfida: il trailer ufficiale

Squid Game La Sfida: quando escono gli episodi, il calendario completo

I 10 episodi di Squid Game La Sfida non usciranno tutti insieme come accade con la maggior parte delle serie tv ma saranno pubblicati da Netflix un po' alla volta in tre diverse parti. Ecco il calendario completo delle uscite: