Ma ci ricordiamo come finiva Squid Game? Questa domanda nasce spontanea dopo che Netflix ha da pochissimo pubblicato le prime foto in anteprima della seconda stagione del survival game sudcoreano che, nel 2021, è diventato la serie non in lingua inglese più vista di sempre su Netflix. E dopo aver avuto un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta con Squid Game 2, la domanda principale che tutti si sono posti è: "Ma come finiva la prima stagione?". Sono passati, in effetti, più di due anni dal debutto di Squid Game su Netflix. Era il 17 settembre del 2021 quando questa serie per nulla pubblicizzata arrivava su Netflix imponendosi come il nuovo colosso seriale del momento tra elogi, critiche e quell'hype che ha reso questa serie una delle più amate e una delle più chiacchierate da stampa e pubblico. Ma, ora che manca sempre meno all'uscita di Squid Game 2, di cui iniziamo ad avere sempre più indizi, facciamo un passo indietro e torniamo al finale di Squid Game 1 per prepararci al meglio alla visione della sua nuova stagione.

Come finisce Squid Game 1: il recap per prepararsi all'uscita di Squid Game 2

Come finisce Squid Game 1? Iniziamo dal gioco. Si partiva con 456 concorrenti reclutati volontariamente per vincere un montepremi di 55,6 miliardi di won. Come? Sfidandosi in giochi per bambini come ad esempio "Un, due, tre stella" e altri giochi legati alla cultura coreana. Tutto molto bello finché nel primo gioco i concorrenti che perdevano non erano semplicemente eliminati ma uccisi. Quello di Squid Game, infatti, è un gioco mortale dove alla fine sopravviverà una sola persona. Dopo innumerevoli giochi, sfide, strategie, legami di amicizia e sacrifici si arriva al gioco finale, il cosiddetto Squid Game, un tipico gioco di strada sudcoreano, e restano vivi solo due concorrenti. Quali? Il numero 456, il protagonista della serie e il suo "amico", il numero 218, laureato a Stanford e disposto a tutto pur di vincere i soldi. Saranno proprio questi due a sfidarsi all'ultimo gioco di Squid Game nell'ultimo episodio della prima stagione con un gruppo di spettatori vip che sono pronti a scommettere su chi morirà e chi vincerà il montepremi. A vincere, alla fine, è il numero 456 ma dopo la sua vittoria resta ancora un grande mistero da svelare: chi c'è dietro la creazione di questo gioco infernale.

Dopo un anno dalla sua vittoria, il giocatore numero 546 viene contattato dagli organizzatori del gioco e scoprirà tutta la verità dietro Squid Game. A creare il gioco altro non è che uno dei suoi compagni concorrenti dell'edizione in cui lui stesso ha giocato. Chi? Il giocatore numero 001, il più anziano di tutti. Una delle persone con cui lui aveva legato di più nel corso del gioco che credeva fosse morto ma che, in realtà, era l'unico sopravvissuto oltre a lui proprio perché era la mente dietro a Squid Game. Il concorrente numero 001, infatti, ha rivelato al protagonista della serie che ha creato questo gioco perché era talmente ricco da non avere più stimoli dalla vita, da non riuscire a godersi più iente e l'unica cosa che voleva prima di morire - dato che è malato di cancro - era provare di nuovo quell'emozione della condivisione, dell'amicizia pura, del legame con gli altri esseri umani e solo partecipando lui stesso a quel gioco terribile ma allo stesso tempo in grado di connettere esseri umani, poteva provare ancora emozioni.

Il giocatore numero 456, anche dopo aver vinto tutti quei soldi, continua a vivere come faceva prima ma la grande differenza è che mentre giocava a Squid Game ha perso i suoi affetti più cari restando ora ricco ma senza più nessun legame. E l'ultima scena della prima stagione di Squid Game lo vede in viaggio verso gli Stati Uniti per andare a trovare sua figlia. E proprio mentre sta andando vede la stessa scena capitata a lui lo scorso anno, due persone che giocano con dei foglietti colorati e capisce che Squid Game sta arruolando nuovi giocatori. Così, dopo aver trovato il biglietto da visita del gioco, chiama e minaccia tutti di farli smettere per sempre.

Squid Game 2: le prime immagini in anteprima

Squid Game 2: quando esce su Netflix

Squid Game 2 esce su Netflix nel 2024. Per ora il mese di debutto non è ancora stato specificato ma ci aspettiamo di vedere la nuova stagione del survival game verso settembre 2024, lo stesso mese di debutto della prima.