Squid Game 2: dai nuovi personaggi alla data di uscita, tutto quello che sappiamo finora

Fan di Squid Game al rapporto. Arrivano news sulla seconda stagione del k-drama Netflix più amato di sempre. Sono passati quasi due anni dal debutto di Squid Game su Netflix e dal successo mondiale che ha travolto questa serie sudcoreana che, in pochissimo, è entrata a far parte delle serie Netflix più viste di sempre. Fenomeno a livelo globale, Squid Game continua ancora a far parlare di sé e in tantissimi si stanno chiedendo quando arriverà su Netflix il secondo capitolo di questa serie crudele ma affascinante. Finora le informazioni su Squid Game 2 non sono state molte, se non qualche anticipazione sul fatto che avrà una nuova bambola assassina e che ci sarà qualche gradito ritorno nel cast, ma grazie a Tudum, l'evento Netflix che si è svolto lo scorso 17 giugno in Brasile, sono arrivate un po' di notizie in più su Squid Game 2 tra cui la presentazione dei nuovi personaggi, la riconferma di vecchi volti e qualche anticipazione sulla trama. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Squid Game 2.

Cosa aspettarsi dalla trama di Squid Game 2

La seconda stagione di Squid Game vedrà il protagonista Seong Gi-hun intento a cercare di distruggere il sistema dello Squid Game dopo aver scoperto che il gioco mortale è pronto per continuare con nuovi concorrenti. (Spoiler!) La prima stagione di Squid Game si era conclusa con la morte del creatore dell'infernale gioco del calamaro e la scoperta da parte di Gi-hun, il protagonista della serie, che il suo compagno di avventura, il gocatore 001, era la mente dietro quella mostruosa macchia di morte. Inoltre, la scena finale del survival game, vedeva Gi-hun vivere nella piena miseria nonostante avesse vinto un bel gruzzolo con il gioco dello Squid Game (ma non sono i soldi a fare la felicità) e, dopo aver scoperto che il game continuava ad "arruolare" persone, l'uomo decide di chiamare il numero del biglietto da visita di Squid Game e minacciare l'organizzazione di porre fine, una volta per tutte, al gioco. Possiamo dedurre che il protagonista della serie, nella seconda stagione, metterà a punto un piano per distruggere per sempre il gioco utilizzando la sua eperienza di giocatore e vincitore dello Squid Game e molto probabilmente tenterà di rientrare nel gioco per distruggerlo dall'interno. Il creatore del k-drama, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato di recente di avere in mente una trama di base per la seconda stagione di Squid Game, sarà in grado di stupirci?

Squid Game 2, il cast riconfermato e i nuovi personaggi

Nel cast di Squid Game 2 è stato annunciato il ritorno di divrsi personaggi della prima stagione dal protagonista assoluto Lee Jung-jae (nei panni di Seong Gi-hun) a Lee Byung-Hun nei panni del Front Man, fino a passare per Wi Ha-jun, il poliziotto Hwang Jun-ho che riesce a entrare nello Squid Game e, infine, Gong Yoo will cioè il venditore che recluta i partecipanti dello Squid Game. Sono diverse anche le new entry di Squid Game 2 come nuovi giocatori del terribile gioco mortale dello Squid Game: Yim si-wan, Kang- Ha Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun. Tre i nuovi personaggi del capitolo 2 di Squid Game ci sono anche: Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

Quando esce Squid Game 2 su Netflix

L'uscita della seconda stagione di Squid Game è prevista per il 2024.