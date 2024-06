Squid Game 2 sarà presentato in anteprima al Lucca Comics

Cresce sempre di più l'attesa per l'uscita di Squid Game 2 su Netflix. Ora non solo abbiamo a disposizione le prime immagini della nuova stagione della serie ma sappiamo anche quando sarà presentata in anteprima al pubblico.

Sono passati quasi due anni dal debutto di Squid Game su Netflix e dal successo mondiale che ha travolto questa serie sudcoreana che, in pochissimo, è entrata a far parte delle serie Netflix più viste di sempre. Fenomeno a livelo globale, Squid Game continua ancora a far parlare di sé e in tantissimi si stanno chiedendo quando arriverà su Netflix il secondo capitolo di questa serie crudele ma affascinante. Finora le informazioni su Squid Game 2 non sono ancora molte, se non qualche anticipazione sul fatto che avrà una nuova bambola assassina e che ci sarà qualche gradito ritorno nel cast ma ora abbiamo a disposizione granissime novità su Squid Game 2, prima tra tutte la data di presentazione ufficiale.

Quando esce Squid Game 2 su Netflix

L'uscita della seconda stagione di Squid Game è stata annunciata ufficialmente da Netflix entro la fine del 2024 e ora Netflix ha ufficializzato la presentazione in anteprima assoluta dei nuovi episodi il 31 ottobre 2024 durante il Lucca Comics alla presenza dello stesso creatore, scrittore e regista della serie Hwang Dong-hyuk e degli attori protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun che incontreranno i fan e sveleranno a tutto il mondo alcune novità dell’attesissima seconda stagione.

Per quanto riguarda la data di uscita esatta dei nuovi episodi dovrebbe essere dicembre 2024, secondo quanto spifferato dal protagonista recentemente. Ma staremo a vedere.

Cosa aspettarsi dalla trama di Squid Game 2

La seconda stagione di Squid Game vedrà il protagonista Seong Gi-hun intento a cercare di distruggere il sistema dello Squid Game dopo aver scoperto che il gioco mortale è pronto per continuare con nuovi concorrenti. (Spoiler!) La prima stagione di Squid Game si era conclusa con la morte del creatore dell'infernale gioco del calamaro e la scoperta da parte di Gi-hun, il protagonista della serie, che il suo compagno di avventura, il gocatore 001, era la mente dietro quella mostruosa macchia di morte.

Inoltre, la scena finale del survival game, vedeva Gi-hun vivere nella piena miseria nonostante avesse vinto un bel gruzzolo con il gioco dello Squid Game (ma non sono i soldi a fare la felicità) e, dopo aver scoperto che il game continuava ad "arruolare" persone, l'uomo decide di chiamare il numero del biglietto da visita di Squid Game e minacciare l'organizzazione di porre fine, una volta per tutte, al gioco. Possiamo dedurre che il protagonista della serie, nella seconda stagione, metterà a punto un piano per distruggere per sempre il gioco utilizzando la sua eperienza di giocatore e vincitore dello Squid Game e molto probabilmente tenterà di rientrare nel gioco per distruggerlo dall'interno. Il creatore del k-drama, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato di recente di avere in mente una trama di base per la seconda stagione di Squid Game, sarà in grado di stupirci?

Squid Game 2: le prime immagini della nuova stagione

Squid Game 2, il cast riconfermato e i nuovi personaggi

Nel cast di Squid Game 2 è stato annunciato il ritorno di divrsi personaggi della prima stagione dal protagonista assoluto Lee Jung-jae (nei panni di Seong Gi-hun) a Lee Byung-Hun nei panni del Front Man, fino a passare per Wi Ha-jun, il poliziotto Hwang Jun-ho che riesce a entrare nello Squid Game e, infine, Gong Yoo will cioè il venditore che recluta i partecipanti dello Squid Game. Sono diverse anche le new entry di Squid Game 2 come nuovi giocatori del terribile gioco mortale dello Squid Game: Yim si-wan, Kang- Ha Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun. Tre i nuovi personaggi del capitolo 2 di Squid Game ci sono anche: Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.