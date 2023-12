Squid Game La Sfida avrà una seconda stagione. È arrivato l'annuncio di Netflix nello stesso giorno della messa in onda dell'ultimo episodio del reality show ispirato alla serie sudcorana Squd Game a conferma del grande successo di pubblico non solo del survival game originale ma anche di questa nuova versione con concorrenti in carne e ossa. Ma quando uscirà Squid Game La sfida 2 e cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione? Scopriamolo insieme.

Squid Game La Sfida 2 ci sarà: l'annuncio di Netflix

Squid Game La Sfida 2: come funzionerà

Torna il reality show ispirato a Squid Game che ha conquistato tutto il mondo. Un gruppo di nuovi 456 concorrenti parteciperà alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide che saranno quasi sicuramente diverse rispetto alla stagione precedente e ispirate presumibilmente a quelle del secondo capitolo di Squid Game, attesissimo su Netflix. La tenacia, le strategie e le alleanze di questi nuovi giocatori saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

Squid Game La Sfida 2: quando esce su Netflix

La seconda edizione del reality Netflix Squid Game La Sfida potrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.