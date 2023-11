Squid Game La Sfida, i concorrenti vogliono denunciare Netflix per danni fisici

Squid Game La Sfida è arrivato su Netflix da pochissimo ma in Italia è già la serie più vista del momento sulla piattaforma di streaming. Parliamo del reality show ispirato al survival game sudcoreano che ha visto 456 concorrenti partecipare a un game a eliminazione per la vittoria del montepremi più alto della storia dei reality show, 4,56 milioni di dollari. Ma se questa serie Netflix sembra aver convinto il pubblico, che è rimasto affascinato dai suoi giochi, dalle due dinamiche e dal fatto di potersi rituffare nell'universo di Squid Game, c'è chi, invece, ha criticato la serie e, perfino, minacciato di denunciare Netflix per Squid Game La Sfida. Parliamo dei suoi stessi concorrenti, due in particolare che, parlando con il giornale americano Deadline, hanno ammesso di essere stati trattati male durante le riprese dello show lamentando di aver subito danni fisici sul set.

Due persone, infatti, hanno minacciato il colosso di streaming di intraprendere azioni legali per il trattamento ricevuto dal team di Squid Game La Sfida che avrebbe portato a infortuni e malessere fisico. Anche se i loro nomi non sono stati rivelati, si è parlato di danni come ipotermia a causa del freddo continuo patito durante le riprese, ferite durante alcune competizioni, come quella del gioco Semaforo rosso, semaforo verde, con la famosa bambola assassina Younghee.

E lo stesso studio legale che è stato ingaggiato dai due concorrenti, l'Express Solicitors, ha specificato che i loro due clienti hanno rischiato la salute durante le riprese del game Netflix che non avrebbe prestato la massima attenzione nell'assicurarsi di mantenere delle condizioni di gioco sicure per tutti.

E dopo questa minaccia di denuncia riportata da Deadline, un portavoce dello show Netflix ha risposto alle accuse specificando che loro, al contrario di quanto detto, "prendono molto sul serio il benessere dei loro concorrenti e che, al momento, non è stata avviata nessuna causa da parte dei personaggi del reality.