Steve, il nuovo film Netflix con Cillian Murphy: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo film con protagonista uno degli attori più apprezzati del momento, Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Dopo il successo del film di Christopher Nolan, Murphy sarà protagonista di un nuovo lungometraggio Netflix dal titolo Steve tratto dal romanzo Shy di Max Porter sulla storia di un preside di un istituto per giovani studenti disturbati che lotta con la propria salute mentale. Steve sarà diretto dal regista belga Tim Mielants, che ha già lavorato con Murphy in Peaky Blinders e Small Things Like This e scritto dallo stesso autore del libro originale. La produzione del film, invece, è a cura di Cillian Murphy e Alan Moloney con la loro nuova casa di produzione Big Things Films. Ma entriamo più nel dettaglio.

Steve: la trama del film con Cillian Murphy

Steve racconta la storia di alcune strane ore nella vita di un adolescente problematico con problemi di salute mentale. Nella notte, si ritrova a vagare notte ascoltando le voci nella sua testa: i suoi insegnanti, i suoi genitori, le persone a cui ha fatto del male e quelle che cercano di amarlo. Questo ragazzo sta scappando dalla casa per "giovani molto disturbati", e cammina ascoltando isuoi incubi notturni, dal suo passato e dalla pesante domanda sul suo futuro. Il film Netflix non sarà un adattamento diretto del libro ma una rivisitazione che mette al centro del racconto il preside esplorando 24 ore della sua vita in cui cerca di tenere in riga i suoi studenti e lottare allo stesso tempo con la sua salute mentale.

Chi c'è nel cast di Steve (oltre a Cillian Murphy)

Per quanto riguarda il cast di Steve, finora è stato annunciato che Cillian Murphy sarà il protagonista nel ruolo dell'omonimo personaggio.

Steve con Cillian Murphy: quando esce su Netflix

Netflix non ha ancora fissato una data per la première di Steve, ma considerando l'inizio delle riprese nella primavera del 2024 ci aspettiamo di vedere Steve su Netflix nel 2025.