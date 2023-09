Storia della mia famiglia, tutto sulla nuova serie Netflix con Massimiliano Caiazzo

Sono tante le nuove serie italiane di Netflix in arrivo nei prossimi mesi e tra queste c'è anche un titolo che avrà come protagonista uno degli attori italiani più amati e acclamati dell'ultimo periodo: Massimiliano Caiazzo, il protagonista di Mare Fuori. Ebbene sì, Netflix ha deciso di puntare su questo attore diventato l'idolo delle ragazze e ha cucito intorno a lui una nuova serie tv, una serie, dal titolo Storia della mia famiglia, drammatica, ed emozionante che punta i riflettori sul tema della famiglia e su quel senso di appartenenza che regala ai propri membri, per quanto imperfezza e stralunata possa essere. Diretta da Claudio Cupellini, prodotta da Palomar e scritta da Filippo Gravino insieme a Elisa Dondi, Storia della mia famiglia sarà uno dei titoli su cui Netflix Italia punterà nella nuova stagione seriale. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa serie e quando potremo trovare questa nuova serie italiana sul catalogo Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Storia della mia famiglia

La trama di Storia della mia famiglia gira attorno al personaggio di Fausto che si trova a vivere il suo ultimo giorno di vita. Questa serie, attraverso una storia fatta di molteplici sfaccettature racconta cosa significa fare parte di una famiglia e appartenere a un clan che, nonostante tutto, restterà sempre al proprio fianco. Una storia fatta di momenti di allegria, momenti drammatici, il racconto del legame tra figli e genitori e della paura del futuro, saprà coinvolgere ma soprattutto far emozionare il pubblico.

Chi c'è nel cast di Storia della mia famiglia (oltre a Massimiliano Caiazzo)

Il cast di Storia della mia famiglia è composto da Massimiliano Caiazzo (Mare Fuori) insieme a Eduardo Scarpetta (La legge di Lidia Poet), Cristiana Dell'Anna (Gomorra, la serie), Antonio Gargiulo (Gomorra, la serie) e Vanessa Scalera (Imma Tatarani).

Quano esce Storia della mia famiglia su Netflix

Storia della mia famiglia debutterà su Netflix nel 2024 anche se una data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.