All American Nightmare: la storia vera di Denise Huskins e Aaron Quinn che ha ispirato la docuserie Netflix

Su Netflix è uscita una nuova docuserie true crime dai registi de Il truffatore di Tinder, Felicity Morris e Bernadett Higgins. Si intitola All American Nightmare: Rapimento in California ed è un documentario in 3 puntate che racconta la storia vera di una misteriosa scomparsa avvenuta nel marzo del 2015 in California. Questa docuserie svela le conseguenze del nostro impeto culturale a giudicare e dei danni causati dalle autorità quando non credono nella verità. Dopo un'irruzione in casa e un rapimento, la versione degli eventi di una giovane coppia è troppo inverosimile per la polizia. Perché le vittime sembrano così calme? È stato tutto uno scherzo? Entriamo nel dettaglio di questa terribile vicenza realmente accaduta per raccontare la storia vera dietro la serie Netflix All American Nightmare: Rapimento in California.

All American Nightmare: Rapimento in California, la storia vera di Denise e Aaron

Protaginisti di questa assurda storia di rapimento, che ha ispirato la docuserie Netflix All American Nightmare: Rapimento in California, sono due ragazzi: Denise Huskins e Aaron Quinn. Era il 23 marzo del 2015 quando Aaron chiamò la polizia per denunciare il rapimento della sua fidanzata Denise Huskins che allora aveva 29 anni. Secondo la versione del ragazzo data alla polizia, Denise sarebbe stata rapita da dei malviventi entrati in casa nella notte. Questi, infatti, avrebbero prima gridato: "Questa è una rapina" e poi avrebbero sedato lui e rapito Denise.

La versione dei fatti di Aaron, però, non fu accolta bene dalla polizia che non credette alle sue parole facendolo diventare subito il principale sospettato della sparizione della sua fidanzata Denise Huskins. Dopo un interrogatorio di 18 ore, in cui la polizia fece di tutto per far crollare Aaron e fargli ammettere di esserci lui dietro la sparizione di Denise e di averla perfino uccisa, il ragazzo non confessò e, sorprendentemente, la ragazza, ricomparse qualche settimana dopo il presunto rapimento in tutt'altra zona della California, vicino casa dei suoi genitori.

Dopo la ricomparsa di Denise e i suoi racconti di violenza sessuale, la polizia iniziò a puntare il dito proprio contro la ragazza insinuando che si stesse inventando tutto. La polizia di Vallejo, in California, infatti, iniziò a sospettare sia di Aaron che di Denise al punto da insinuare che sia il racconto del rapimento fatto da Aaron sia le testimonianze di Denise di abusi sessuali continui subiti dal suo rapinatore fossero del tutto inventati e parte di una truffa facendo così crollare agli occhi di tutti la reputazione dei due ragazzi. Ma la polizia si sbagliava.

Alla fine, questa storia di concluse grazie ad alcune e-mail inviate al giornale San Francisco Chronicle da un mittente misterioso che ammetteva di essere il vero rapinatore di Denise. Le autorità, così, individuarono chi c'era dietro quelle e-mail e dietro il rapimento: Matthew Muller che confessò di aver rapito e violentato Denise e fu condannato, nel 2016, a 40 anni di carcere.

Nel 2016, Aaron e Denise hanno intentato una causa per diffamazione contro il dipartimento di polizia della città di Vallejo accusando gli agenti di aver distrutto la loro reputazione con una campagna di denigrazione infondata e oltraggiosa.

Cosa fanno oggi Denise Huskins e Aaron Quinn

Oggi, dopo la brutta esperienza vissuta nel 2015, Denise Huskins e Aaron Quinn sono felicemente sposati e sono genitori di due bambine. I due, infatti, hanno celebrato il loro matrimonio nel 2018 e avuto la piccola Olivia nel 2020 e la piccola Naomi nel 2022.