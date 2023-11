La storia vera del disastro chimico di Bhopal che ha ispirato la serie Netflix The Railway Men

Dopo il film del 2013, Bhopal: A Prayer for Rain, con con Martin Sheen e Mischa Burton, il diastro chimico di Bhopal diventa una serie Netflix: The Railway Men. Si tratta di una miniserie thriller di quattro episodi che racconta la storia, in forma romanzata, del peggiore incidente di fuga di sostanze chimiche della storia che provocò, nel 1984, circa 20mila morti a causa dell'avvelenamento da isocianato di metile. Ma qual è la storia vera dietro questa nuova miniserie Netflix? Quali sono le dinamiche di questo terribile incidente chimico che ha segnato per sempre la storia dell'India?

The Railway Men: la storia vera del disastro di Bhopal che ha ispirato la serie Netflix

Era il 3 dicembre del 1984, poco dopo la mezzanotte, quando si verificò, in India, uno dei peggiori incidenti chimici della storia con la fuoriuscita di gas tossico nell'aria che provocò migliaia di morti e feriti. Lo stabilimento chimico della Union Carbide nella città di Bhopel, specializzato nella produzione di insetticidi e nello specifico del Sevin, ebbe un malfunzionamento che portò alla fuoriuscita nell'atmosfera di 40 tonnellate di isocianato di metile, un composto estretamente tossico per l'uomo. La nube tossica ricadde su tutta la città indiana uccidendo in poco tempo 2259 persone e avvelenandone altre decine di migliaia.

Moltissime persone, oltre 2mila, morirono la stessa notte del disastro mentre cercavano di fuggire dall'area colpita dalla nube di gas o mentre venivano trasportate dalle ambulanze verso gli ospedali. Tante altre, almeno decine di migliaia, persero la vita nei mesi successivi per gli effetti dell'avvelenamento.

A morire, in totale, a causa di questa tragedia sono state circa 15-20 000 vittime rendendo, quello di Bhopal, il più grave incidente da fuga di sostanze chimiche mai avvenuto. L'impianto, inoltre, è stato successivamente abbandonato e con i suoi prodotti chimici residui, e senza misure di bonifica, ha continuato a inquinare l'aria circostante.

Dopo l'incidente, che ha avuto risonanza mondiale, sono stati avviati diversi procedimenti penali e civili sia nei tribunali indiani che americani, l'azienda, infatti, era una consociata della multinazionale statunitense Union Carbide, specializzata nella produzione di fitofarmaci. Il suo amministratore delegato, Warren Anderson, deceduto nel 2014, ebbe un mandato di arresto nel 2009. Nel 2010 fu emessa una sentenza di colpecolezza per omicidio colposo e grave negligenza nei confronti di 8 persone, tutti ex dirigenti dell'azienda.