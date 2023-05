La storia vera dell'infermiera Christina Hansen che ha ispirato la serie Netflix The Nurse

Su Netflix c'è una serie che sta ottenendo semprep più successo di pubblico. Si tratta di una serie danese, The Nurse, che racconta la storia agghiacciante di un'infermiera assassina. Dopo il film su Charlie Cullen, è arrivata sulla piattaforma di streaming anche la serie su Christina Hansen, infermiera killer realmente esistita e protagonista di uno dei peggiori capitoli della cronaca nera danese. Ma qual è la storia vera di Christina Hansen che ha ispirato la serie Netflix The Nurse? Scopriamolo insieme. ?

La storia vera dell'infermiera danese che ha ispirato la serie Netflix The Nurse

La trama di The Nurse è ispirata a fatti realmente accaduti in Danimarca nel 2016 in un ospedale, il Nykøbing Falster Hospital di una piccola cittadina danese. Protagonista di questa terribile storia è un'infermiera, considerata la migliore dell'ospedale e amata da tutti, Christina Hansen alla quale viene affiancata la nuova arrivata Pernille Kurzma. Pernille e Christina diventano una coppia perfetta di colleghe efficienti sul lavoro e amiche fuori dall'ospedale. Il loro intervento su un paziente in arresto cardiaco, inoltre, aumenta ancora di più la loro fama di grandi professioniste. Dopo poco, però, Pernille inizierà ad avere strani sospetti sulla collega in quanto Christina inizierà a chiedere di fare sempre turni di notte e proprio durante queste notti sempre più pazienti inizieranno a sentirsi male e poi a essere salvati all'ultimo da Christina.

Pernille, infatti, scoprirà la verità su Christina Hansen per poi denunciarla. Nei turni di notte, infatti, l'infermiera dava di nascosto ai pazienti grandi dosi di morfina e diazepam che li portava a gravi problemi come scompensi cardiaci o arresti respiratori. Poi, all'ultimo, li salvava per prendersi il merito ma i suoi piani non sempre riuscivano e spesso portarono alla morte di alcuni pazienti.

Una volta denunciata, Christina Hansen e il suo caso finirono al centro di un grande dibattito mediatico. Il processo, lungo 27 giorni, fu ripreso da tutte le televisioni e protagonista dei giornali di tutto il Paese. La storia si concluse con una condanna a 12 anni per tre omicidi e un tentato omicidio nei confronti di sua figlia di sette anni alla quale aveva somministrato un sonnifero molto potente. L'infermiera, dopo un'analisi psichiatrica, fu dichiarata affetta da disturbo istrionico della personalità.

Nel 2028, Christina Hansen, sarà di nuovo libera.