La società della neve, la storia vera che ha ispirato il film Netflix

Sta per arrivare su Netflix un nuovo film drammatico ispirato a una storia vera. Si intitola La società della neve ed è l'ultimo film del regista J.A. Bayona che ha incantato il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia, in cui è stato presentato in anteprima mondiale. La storia dietro questa pallicola è ricordata come la tradegia aerea delle Ande e vede come protagonisti dei giovanissimi ragazzi di una squadra di rugby dell'Uruguay. Ma peché questa tragedia è entrata nella storia diventando uno dei disastri aerei più noti e impressionanti mai avvenuti? Ora ve lo spieghiamo raccontandoi pezzo per pezzo la storia vera del disastro aereo delle Ande che ha ispirato il film Netflix La società della neve.

La società della neve, la storia vera del disastro delle Ande che ha ispirato il film Netflix

Il film Netflix La società della neve è ispirato al famosissimo disastro aereo delle Ande - ricordato anche come miracolo delle Ande - cioè lìincidente aereo avvenuto sulla Cordigliera delle Ande, in Argentina, il 13 ottobre 1972. Il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay, che trasportava la squadra di rugby degli Old Christians Club, precipita sulle Ande dopo essersi scontrato in volo con una parete di montagna. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri.

Il percorso di sopravvivenza, in condizioni anguste, tra freddo e neve, sarà durissimo e porterà anche ad atti di cannibalismo da parte dei giovani sopravvissuti che mangeranno parti di corpo dei morti per sopravvivere. I soccorsi non riescono a trovare l'aereo schiantato a causa della scarsa visibilità e, così, i sopravvissuti, che per tutto il tempo hanno dovuto contare solo su se stessi, hanno deciso di provare ad attraversare le montagne a piedi per cercare la salvezza. Due di loro sono infatti partiti per una spedizione definitva a piedi il 12 dicembre del '72, circa due mesi dopo il disastro per cercare di raggiungere il Cile a piedi.

La spedizione ha avuto un esito miracoloso perché i due ragazzi dopo giorni di cammino hanno incontrato prima resti umani in una vallata, poi alcune mucche al pascolo fino a incontrare, infine, un uomo a cavallo. È così che i due vennero tratti in salvo e tornarono, con i soccorsi, dai loro compagni per salvarli tutti.