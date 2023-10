Su Netflix sta per arrivare una nuova serie true crime ispirata al Mostro id Firenze, il serial killer che tra il 1974 e il 1984 ha ucciso sette coppie di persone, appartate in auto nelle campagne fiorentine. Un fatto di cronaca che ha scosso l'Italia intera e che, a oggi, è ancora avvolto dal mistero diventa una serie tv diretta da Stefano Sollima dal titolo Il Mostro, le cui rirpese sono appena iniziate. Ma qual è la storia vera dietro al Mostro di Firenze? Ripercorriamola insieme.

La storia vera del Mostro di Firenze che ha ispirato la serie Netflix "Il Mostro"

Nella campagna intorno a Firenze, negli anni tra il 1974 e il 1984, vengono commessi sette duplici omicidi di giovani coppie all'interno delle loro auto mentre sono appartate in zone defilate e tranquille lontano da occhi indiscreti. Un terribile massacro, considerato il primo caso italiano di omicidio seriale, dove le coppie coinvolte erano tutte accomunate dal fatto di essere giovani, innamorate e in cerca di intimità in luoghi di campagna lontani da occhi indiscreti. Dietro gli omicidi c'è un'unica arma del delitto, comune a tutte le morti avvenute tra il 1974 e il 1984: una calibro 22 Long Rifle con munizioni Winchester e la mutilazione delle giovani vittime che venivano pedinate, scelte e colpite. Ma chi c'è dietro tutti questi omicidi? Chi è il "Mostro di Firenze" dietro questo terribile massacro, definito così dalla stampa di allora? Le indagini su questo serial killer sono andate avanti per molto tempo e hanno coinvolto diversi nomi. Viene creata perfino una "squadra anti-mostro" con il compito di indagare solo ed esclusivamente su questi delitti e, nel 1991, spunta fuori un nome, quello di Pietro Pacciani accusato degli omicidi e anche di aver violentato le figlie e ucciso l'amante della compagna. Pacciani fu condannato all'ergastolo per tutti gli omicidi dell'arco di tempo dal 1974-84 tranne quello del 1968, poi, però assolto. Pacciani morì nel 1998, dopo la sentenza di assoluzione di secondo grado e il giorno prima dell'inizio del secondo processo d'appello.

La storia del Mostro di Firenze non finisce qui perché qualche anno dopo le carte vengono rimescolate dall'analisi di alcuni movimenti sospetti intercettati sul suo conto. Vengono fuori altri nomi di possibili responsabili, legati sempre a Pacciani, ma le prove restano troppo deboli da non poter permettere di fare passi in avanti con le indagini che, a oggi, sono ancora aperte e il caso del Mostro di Firenze non ancora risolto definitivamente.