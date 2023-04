La storia vera di Varian Fry che ha ispirato la serie Netflix Transatlantic

Netflix sta per lanciare una nuova serie drammatica che racconta la storia di un gruppo di giovani eroi che hanno cambiato la storia della resistenza anti-nazista. Si tratta di Transatlantic, una serie che si ispira a Casablanca e che porta sul piccolo schermo una storia vera che ha fatto la differenza. Ma entriamo più nel dettaglio e facciamo un piccolo tuffo nella storia dell'Emergency Rescue Committee e del suo fondatore, Varian Fry che ha ispitato la serie Netflix Transatlantic.

La storia vera di Varian Fry e dell'Emergency Rescue Committee

Varian Fry è stato uno dei più grandi sostenitori del movimento antinazista in Europa. Dopo l'invasione della Francia, nel giugno 1940, infatti, Fry e i suoi amici fondarono la cosiddetta Emergency Rescue Committee, una società che ebbe il sostegno della Fist Lady e attivista americana Eleanor Roosevelt e aveva come obiettivo quello di aiutare i profughi a fuggire e salvarsi dal regime nazista.

Nell'agosto del 1940, Fry si trovava a Marsiglia in rappresentanza dell'ERC nel tentativo di aiutare le persone che desideravano fuggire dai nazisti e aggirare le procedure delle autorità francesi che non rilasciavano visti di uscita. Fry disponeva di 3.000 dollari e di un breve elenco di rifugiati che rischiavano di essere arrestati dagli agenti della Gestapo, quasi tutti ebrei. Alla sua porta si presentarono scrittori antinazisti, artisti d'avanguardia, musicisti e centinaia di altre persone alla disperata ricerca di una possibilità di fuga dalla Francia.

A partire dal 1940, a Marsiglia, Fry e un piccolo gruppo di altri volontari nascosero le persone a Villa Air-Bel finché non fu possibile farle uscire clandestinamente. Più di 2.200 persone furono portate oltre il confine, in Spagna e poi nella sicurezza del neutrale Portogallo, da cui si diressero verso gli Stati Uniti. Tra i collaboratori più stretti di Fry c'erano l'americana Miriam Davenport, ex studentessa d'arte alla Sorbona, e l'ereditiera Mary Jayne Gold, amante delle arti e della "bella vita", giunta a Parigi all'inizio degli anni Trenta.

Quando i nazisti si impadronirono della Francia nel 1940, Gold si recò a Marsiglia, dove lavorò con Fry e contribuì a finanziarne l'attività. Con Fry lavorava anche un giovane accademico di nome Albert O. Hirschman. Tra le persone che sono arrivate nell'ufficio di Fry non ci sono stati solo alcuni dei più grandi autori, pittori e scultori d'Europa del tempo ma anche ex ministri e persino primi ministri di una mezza dozzina di Paesi.

Fry fu, infine, costretto a lasciare la Francia nel settembre 1941 dopo che i funzionari del governo di Vichy e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti si erano arrabbiati per le sue attività segrete. Nel 1942, l'Emergency Rescue Committee e il ramo americano dell'International Relief Association, con sede in Europa, unirono le forze sotto il nome di International Relief and Rescue Committee (Comitato internazionale di soccorso e salvataggio), poi abbreviato in International Rescue Committee (IRC). L'IRC è una delle principali organizzazioni non settarie e non governative di soccorso e sviluppo internazionale che opera ancora oggi.