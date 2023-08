Stranger Things 5: tutte le novità della trama e quale personaggio diventerà centrale nella storia

È ancora lunga l'attesa per l'arrivo di Stranger Things 5 su Netflix. La quinta e ultima stagione della serie sci-fi, ideata dai fratelli Duffer ed entrata nella storia delle serie tv, è ancora in fase di realizzazione e con non pochi ritardi. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo ultimo capitolo di serie? E quando uscirà su Netflix? Una cosa è certa, la produzione di Stranger Things 5 è ferma attualmente a causa dello sciopero degli sceneggiatori e attori a Hollywood ma, nonostante questo, siamo riusciti a carpire un po' di nuove informazioni sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things. Da chi? Dal suo co-creatore Ross Duffer che ha svelato, parlando con Variety, qualche dettaglio su cosa accadrà in Stranger Things 5 e quale personaggio avrà una maggiore rilevanza nella storia.

Stranger Things 5: il nuovo personaggio centrale della storia

Cosa ci aspetta da Stranger Things 5? Sicuramente un epico scontro tra Undici e Uno ma non solo. Tra le novità del quinto capitolo della serie sci-fi, infatti, c'è anche il fatto che verrà dato più spazio al personaggio di Will, interpretato da Noah Schnapp, che era sparito nel Sottosopra misteriosamente dando inizio alla storia di Stranger Things. Nel quinto e ultimo capitolo di serie, Will - che aveva fatto parlare di sé per il suo coming out - avrà un nuovo centrale nella storia.

"Will sarà al centro della narrazione nella quinta stagione di Stranger Things - ha detto Duffer -. È abituato a essere quello introverso, più piccolo, quello da proteggere ma ora Will prenderà consapevolezza di sé come uomo".

Will, quindi, sarà uno dei personaggi più importanti della storia di Stranger Things 5, il suo ruolo sarà sempre più centrale nella narrazione e fungerà da esempio per una crescita e formazione personale che va oltre la sua sessualità.

"Questo suo arco emotivo sarà ciò che unirà l'intera serie", ha, infine, dichiarato Duffer che promette ai fan un degno finale di Stranger Things.

Stranger Things 5, l'arrivo di Linda Hamilton e il titolo del primo episodio

Oltre alla maggiore centralità del personaggio di Will in Stranger Things 5 c'è anche la new entry nel cast di Linda Hamilton (Terminator) che arriva a Hawkins per un ruolo di cui non abbiamo ancora nessuna informazione. Ma anche se finora non abbiamo ancora a disposizione moltissime anticipazioni su Stranger Things 5, sappiamo qual è il titolo del primo episodio del quinto capitolo di serie. Il 6 novembre 2022, infatti, in occasione dello Stranger Things Day, i fratelli Duffer hanno rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 5: "The Crawl". Per sapere chi sta strisciando e dove sta strisciando, dovremo aspettare e vedere. Ma i Duffer hanno intenzione di sciogliere alcuni nodi ancora aperti sul Sottosopra nella stagione finale. Tutto questo fa parte del documento mitologico di 25 pagine che hanno scritto per Netflix già nella prima stagione e che svela la storia e i misteri del Sottosopra.

"Le ultime domande rimaste che trovano risposta in quel documento, le abbiamo rinviate per avere delle grandi rivelazioni nella quinta stagione - ha detto Ross Duffer durante la Geeked Week lo scorso giugno - E questo influenzerà davvero il tema della quinta stagione".

Stranger Things 5: quando esce su Netflix

Stranger Things 5, considerati tutti i ritardi nella sua produzione, potrebbe arrivare su Netflix nel 2025.