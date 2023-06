Stranger Things 5: Linda Hamilton (di Terminator) entra nel cast della stagione finale

Linda Hamilton, nota per aver interpretato il personaggio di Sarah Connor nella saga fantascientifica di Terminator, entra ufficialmente nel cast di Stranger Things 5. L'attrice e volto iconico del cinema degli anni '80 farà parte della stagione finale di Stranger Things, la leggendaria serie Netflix ideata dai fratelli Duffer che molto presto chiuderà i battenti dopo aver rivoluzionato il modo delle serie tv. A rivelare questo nuovo ingresso nel casi di Stranger Things 5 è stata la stessa piattaforma di streaming durante l'evento globale Tudum dove sono stati annunciate tantissime novità sulle serie Netflix più amate dal pubblico da Mercoledì 2 a Lupin 3 fino a passare per Bridgerton 3 e Berlino, il primo spin-off de La casa di carta. Ma torniamo a Stranger Things 5 e scopriamo tutto ciò che sappiamo finora sul gran finale di questa iconica serie sci-fi.

Che ruolo avrà Linda Hamilton in Stranger Things 5?

Ora sappiamo che Linda Hamilton (The Terminator, Children of the Corn, Chuck) si unirà al cast di Stranger Things 5 ma che ruolo avrà? Come interagirà con gli abitanti traumatizzati di Hawkins? Si unirà alla lotta contro Vecna? Questo non lo sappiamo ancora. Ma sappiamo che Hamilton è un grande fan della serie.

"Non so come essere una fangirl e un'attrice allo stesso tempo - ha detto Linda durante il suo annuncio video a Tudum -Ci lavorerò su".

Anche se non era presente sul palco del Tudum in Brasile, il suo vecchio amico e Chief Action Officer di Netflix Arnold Schwarzenegger era presente per preparare il palco per la sua co-star di Terminator. "È bello vederti, Arnold. Andiamo a cena presto - ha detto - E per tutti gli altri, ci vediamo a Hawkins...".

Stranger Things 5, tutte le anticipazioni sul gran finale di serie

L'arrivo di Hamilton a Hawkins è il primo annuncio di casting di nuovi protagonisti della quinta stagione di Stranger Things. Ma oltre a questa notizia che farà molto piacere ai fan della serie ci sono altre informazioni su Stranger Things 5 che sappiamo già. Il 6 novembre 2022, in occasione dello Stranger Things Day, i fratelli Duffer hanno rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 5: "The Crawl". Per sapere chi sta strisciando e dove sta strisciando, dovremo aspettare e vedere. Ma i Duffer hanno intenzione di sciogliere alcuni nodi ancora aperti sul Sottosopra nella stagione finale. Tutto questo fa parte del documento mitologico di 25 pagine che hanno scritto per Netflix già nella prima stagione e che svela la storia e i misteri del Sottosopra.

"Le ultime domande rimaste che trovano risposta in quel documento, le abbiamo rinviate per avere delle grandi rivelazioni nella quinta stagione - ha detto Ross Duffer durante la Geeked Week lo scorso giugno - E questo influenzerà davvero il tema della quinta stagione".

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix

Stranger Things 5 debutterà su Netflxi probabilmente tra il 2024 e il 2025 e quasi sicuramente il gran finale di serie sarà diviso in due parti, proprio come è accaduto con la quarta stagione.