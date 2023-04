Netflix cambia strategia, meno film, più qualità

Arriva una fase di grandi cambiamenti per Netflix. Il colosso dello streaming, infatti, è alle prese con una nuova strategia puntando su una minore quantità di titoli proposti al pubblico per dare spazio a una maggiore qualità dei prodotti. Meno film e serie tv, dunque, e più qualità per gli spettatori della piattaforma di streaming più diffusa al mondo. Un cambiamento che parte dai piani alti dell'azienda dove, due storici dirigenti, Lisa Nishimura, responsabile da ben 16 anni della sezione documentari e film a budget ridotto (tra i suoi maggiori successi:Tiger King, The Tinder Swindler, The Power of the Dog, Making a Murderer) e Ian Bricke, vicepresidente del gruppo cinematografico, hanno lasciato Netflix.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da Netflix in futuro? Scopriamolo insieme.

Quale sarà il futuro di Netflix?

L'idea di rivoluzionare la divisione cinematografica della piattaforma di streaming arriva con l'addio di Nishimura e Bricke che porterà a unificare le divisioni della produzione di film di piccole e medie dimensioni, quelli a budget ridotto per intenderci, per usare meno risorse e aumentare la qualità dei prodotti realizzati che, d'ora in poi, saranno meno in termini di quantità.

Un nuovo progetto per Netflix che dopo il successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che si è aggiudicato ben quattro Premi Oscar quest'anno, avrebbe deciso di concentrare le sue risorse su titoli di spessore dando, quindi, più spazio alla divisione di prodotti di alta qualità per ottenere più consensi e apprezzamenti da critica e pubblico.

Una mossa che arriva anche dopo una forte perdita di abbonati, tamponata in qualche modo dalle nuove limitazioni sulla condivisione delle password - non ancora arrivata in Italia - e dall'arrivo del piano con l'inserimento della pubblicità che, negli Stati Uniti, sembra essere tra i più diffusi al momento con oltre un milione di nuovi utenti attivi dal secondo mese dall'avvio con una crescita, quindi del 500%.

Succederà la stessa cosa anche nel resto del mondo? Sarà vincente la scelta di puntare sulla qualità invece che sulla quantità? Staremo a vedere.