Su Netflix arriva un film sul leggendario Chupacabra

Su Netflix sta per debuttare un film fantasy incentrato sulla mitica creatura del chupacabra. Diretto da Jonás Cuarón (Desierto) e prodotto da Chris Columbus, Michael Barnathan e Mark Radcliffe di 26th Street Pictures (Qualcuno salvi il Natale), Chupa è un viaggio nostalgico attraverso il mito, la memoria e la creazione di una propria leggenda personale. Attraverso la storia di un'amicizia tra un ragazzino e una creatura leggendaria, questo film è pronto a coinvolgere ed emozionare il pubblico. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Chupa e quando debutterà su Netflix.

Chupa, la trama del film

Il timido tredicenne Alex (Evan Whitten) vola da Kansas City al Messico per incontrare per la prima volta la sua famiglia allargata. Qui incontra il nonno nonché ex campione di lucha libre Chava (Demián Bichir), l'energico cugino ossessionato dal wrestling Memo (Nickolas Verdugo) e la coraggiosa cugina alla moda Luna (Ashley Ciarra). Alex inizia a sentirsi a casa, ma presto scopre una creatura mitica che vive nel capanno del nonno: un giovane cucciolo di chupacabra, che riconosce grazie alle storie sui temuti esemplari adulti, conosciuti perché si nutrono di bestiame. Alex scopre che il suo nuovo amico "Chupa" ha una storia segreta con la sua famiglia e che l'ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn (Christian Slater) sta dando la caccia alla creatura incompresa per cercare di sfruttarne i poteri. Per proteggere Chupa dalle minacce imminenti, Alex intraprende l'avventura di una vita, che metterà alla prova i legami con la famiglia appena ritrovata e gli ricorderà che nella vita le responsabilità che gravano su di noi sono più facili da sopportare quando non si è da soli.

Quando esce Chupa su Netflix

Chupa debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 7 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.