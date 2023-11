Suburraeterna, lo spin-off di Suburra è (quasi) meglio dell'originale

Da martedì 14 novembre, gli abbonati Netflix potranno tornare nel mondo di mezzo, scoprendo le trame oscure e i movimenti criminali che segnano il destino della Città Eterna, grazie a Suburraeterna, lo spin-off di Suburra la cui azione si svolge a tre anni di distanza dai fatti narrati nell’ultima puntata della terza stagione della serie- madre. Protagonista di Suburraeterna è Spadino, interpretato da Giacomo Ferrara. Tra i personaggi già visti in Suburra il pubblico ritroverà il losco politico Amedeo Cinaglia interpretato da Filippo Nigro, l’ex moglie di Spadino Angelica (Carlotta Antonelli) e Nadia interpretata da Federica Sabatini. Ma Suburraeterna è la storia di una feroce scalata al potere da parte di nuovi fondamentali personaggi, a iniziare da Damiano Luciani a capo di un clan guidato da tre sanguinari fratelli, interpretato da Marlon Joubert e da Ercole Bonatesta, il suo referente in Campidoglio, fino all’immancabile altro prelato ( Federigo Ceci) che sogna un Vaticano diverso ma non disdegna di usare ogni mezzo per arrivare al suo fine.

Suburraeterna, la trama

Tre anni dopo i fatti che hanno concluso la serie Suburra, il mondo di mezzo è ancora in fermento come tutto il paese. E’ il 2011, il governo è in crisi, le manifestazioni di piazza si susseguono e la città è una polveriera. Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Il politico maneggione ha una idea, un grande classico, per guadagnare consensi trasversali e dare il via ad una grande opera-mangiatoria con cui foraggiare tutte le sue clientele, note e oscure: il nuovo stadio. Proprio su questo progetto emergerà l’opposizione di un nuovo personaggio, che con Cinaglia ha in comune la fama di potere e la mancanza di scrupoli. Riattivando vecchi contatti nel mondo criminale, anche loro insofferenti dei vecchi capi e pronti a prendersi la città, darà il via a nuove dinamiche nel segno di un sanguinoso cambio al vertice del potere istituzionale e criminale, cercando sponde anche nel terzo centro di potere capitolino: il Vaticano. I vecchi capi però non staranno a guardare e anche Alberto Anacleti, Spadino, ormai lontano dalla vita criminale della capitale, sarà costretto a tornare sui suoi passi per rimettere ordine in città.

Suburraeterna, vecchi e nuovi personaggi in guerra tra loro e dentro di loro

Gli intrighi e le guerre intestine di Suburra non sono finiti. Se il male non muore mai altrove, figuriamoci nella Città Eterna, dove da tremila anni il potere politico e quello criminale convivono e spesso incrociano le loro strade. Materiale per raccontare ciò che accade dopo il finale della terza serie di Suburra quindi non manca. E infatti anche in questo spin-off personaggi e situazioni hanno attinto a piene mani alle cronache locali degli anni che vengono raccontati, insaporiti con un abbondante dose di fantasia e sapientemente cucinati in una narrazione che ritrova lo slancio che si era un po’ perso nell’ultima stagione della serie- madre.

Nei primi episodi della serie, presentati alla Festa del Cinema di Roma, il pubblico ha potuto ritrovare personaggi vecchi che, in quasi tutti i casi, sembrano rinvigoriti nella loro ferocia, ma anche nella loro complessità. Il protagonista in particolare, interpretato da Giacomo Ferrara, si ritrova al centro di una nuova guerra criminale nel mondo esterno, ma anche dilaniato da una battaglia che è tutta sua, interna, che attinge a passato e presente, e che regala al suo Spadino una nuova potenza narrativa. Anche i nuovi arrivati sono personaggi complessi e sfaccettati, a iniziare da quello che diventerà il nemico numero uno degli Anacleti: Damiano Luciani.

I ‘nuovi’ hanno dalla loro la ferocia di un’ambizione che è tutta tensione alla realizzazione, mentre i vecchi detentori del potere appaiono dall’inizio in crisi, quasi sbigottiti dalla sorpresa di scoprire che c’è qualcuno talmente folle da mettere in discussione uno status quo stabilito dal sangue abbondantemente sparso per costruirlo, e si ritrovano assediati senza aver il tempo di rendersene conto. La risposta sarà ovviamente feroce, a riprova dell’eternità di Suburra e dei suoi metodi spietati di soluzione dei problemi e di governo della città, eterna, come l’oscurità che la avvolge in questa serie. Un’oscurità che, in questo spin-off, almeno nei primi episodi, sembra voler andare ancora più a fondo nello scavare nel fango del sottobosco in cui potere politico, criminale ed ecclesiastico si incontrano nell’ombra, ma anche più a fondo nelle vicende e nei turbamenti individuali di personaggi realisticamente sfaccettati.

Voto: 7