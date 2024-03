Supacell è la nuova serie Netflix di supereroi: il trailer e quando esce

Netflix sta per lanciare una nuova serie di supereroi. Si intitola Supacell ed è una serie creata e diretta da Rapman che nasce dal progetto di offrire ai creatiri di colore l'opportunità di entrare nell'industria televisiva. Supacell è una serie che, attraverso cinque ragazzi normali che scoprono di essere dei supereroi, parla di amicizia, inclusività, del rapporto con il diverso e di tante altre tematiche attuali. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Supacell e quando uscirà su Netflix.

Supcell: la trama

Supacell racconta la storia di un gruppo di cinque persone comuni che inaspettatamente sviluppano dei superpoteri. Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra. Spetta a un uomo, Michael Lasaki, riunirli per salvare la donna che ama.

Supacell: chi c'è nel cast

Il cast principale di Supacell comprende Tosin Cole (61st, Street, Till, Ear for Eye) nel ruolo di Michael, Nadine Mills (Sliced e The Weekend) nel ruolo di Sabrina, Eric Kofi Abrefa (Blue Story, BMF) nel ruolo di Andre, Calvin Demba (The Rig, Life, Micky and the Bear) nel ruolo di Rodney, Josh Tedeku (Moonhaven, A Town Called Malice) nel ruolo di Tazer, Adelayo Adedayo (The Responder, Timewasters) nel ruolo di Dionne, Rayxia Ojo (Harry Potter and The Cursed Child - West End Production, Call The Midwife) nel ruolo di Sharleen e Giacomo Mancini (Top Boy, Orthodox) nel ruolo di Spud.

Supacell: il trailer

Supacell: quando esce su Netflix

Supacell debutterà su Netflix a giugno 2024.