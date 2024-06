Con "Supacell" Netflix ha creato una specie di "Jeeg Robot" in salsa londinese

Gli strani ed inediti supereroi della serie "Supacell" creata e diretta dal rapper britannico Rapman

Supacell è la serie giusta per chi ama i supereroi ma soprattutto quelli che si staccano dai cliché sia come caratterizzazione che come tematiche. Creata, scritta e diretta dal rapper britannico Rapman, Supacell ci guida nel Souht London, tra le minoranze rese sempre più ultime ruote del carro, ci fa conoscere un gruppo di uomini e donne che dovranno fare i conti con superpoteri imprevedibili e un futuro che si preannuncia alquanto fosco per tutta l'umanità. Tra combattimenti, gang di strada, misteri e nemici nell'ombra, non mancheranno emozioni ed enigmi.

Supacell - la trama

Supacell ci guida nella vita di una serie di persone in teoria assolutamente normali anche se dalle vite purtroppo non poi così tanto diverse tra loro. Tazer (Josh Teduku) è un giovane membro di una delle tante bande giovanili, che rendono ad oggi diverse parti di Londra dei posti incredibilmente infidi. finito in ospedale dopo essere stato accoltellato. Poi c'è la giovane Dionne (Adelayo Adedayo), che si barcamena tra il lavoro e una storia poco soddisfacente con un boss della mala locale e che scopre, come tutti gli altri, che nei momenti di maggior stress o pericolo i suoi poteri emergono in modo incontrollabile per proteggerla. Anche Michael (Tosin Cole) che lavora come fattorino, arriva la stessa conclusione, di fatto i poteri gli salvano la vita ma lo lasciano anche pieno di dubbi su quale sia il motivo e la ragione per cui li possiede. In quel sottobosco urbano c'è anche Andre (Eric Kofi Abrefa), ex galeotto che per dare gli alimenti alla moglie accetta di fatto ogni tipo di lavoro ma non pare trovare la sua strada, in un contesto fatto spesso di degrado e povertà, che anche il giovane spacciatore Rodney (Calvin Demba) deve affrontare a modo suo. Lui si accorge di avere in dote la supervelocità che però naturalmente lo lascia come tutti gli altri confuso e in preda al panico.

Tutti loro hanno una cosa in comune: sono di colore, rappresentano quel particolare segmento di minoranza di origine afro, che nella Londra del XXI secolo continua comunque a dover lottare ben più degli altri per avere la propria indipendenza economica o per uscire da situazioni drammatiche sostanzialmente ereditarie senza alcun aiuto. Supacell già dall'inizio quindi, si pone come perfetto esempio di prodotto legato alla vecchio concetto di blaxploitation, quel fenomeno culturale che negli anni '70, generò un mito moderno come Shaft, la declinazione per il pubblico afro del genere noir e crime. Stavolta però tocca i supereroi e non occorre essere poi troppo edotti in materia, per trovare grossissime connessioni non solo con i tantissimi protagonisti della Marvel come gli X-Men o gli Avengers, con i loro colleghi della DC Comics, ma anche con una serie che ha fatto la storia come Heroes. Il risultato finale non è però così prevedibile o omologato ai cliché del genere, per Rapman, abbracciando soprattutto il concetto di prodotto indipendente, di b-movie, si muove con passo deciso verso la narrazione metaforica della drammatica situazione delle periferie londinesi, dell'Inghilterra post-Brexit.

Un gruppo di mutati simbolo della deriva delle periferie londinesi

Supacell usa i suoi mutanti o supposti tali per parlarci della difficilissima situazione sociale inglese quindi, lo fa anche con un Eddie Marsan nei panni del misterioso villain, con cui rapprentare la parte bianca della società, quella che usa e poi butta via gli strati sociali inferiori. Sostanzialmente una buona metà dei protagonisti sguazzano nel crimine o devono comunque farci i conti, l'altra metà lotta ogni giorno per sopravvivere ad ingiustizie e ad un sistema che li priva di ogni possibile alternativa legale con cui sopravvivere. L'inizio della serie è abbastanza scoppiettante, c'è una chiara dose di violenza, realistica ma non eccessiva, si parla di realtà parallele e sbalzi temporali, di futuri alquanto inquietanti e ben poco sereni, ed i singoli poteri appaiono soprattutto una sorta di metafora della condizione esistenziale dei singoli protagonisti, di ciò che rappresentano loro stessi agli occhi della società. Supacell qualche volta tuttavia esagera con il prendersi un pochino troppo sul serio, nel cercare di donare più che verosimiglianza, una sorta di realismo all'insieme, elemento che danneggia l'atmosfera e sovente viene appesantito da dialoghi gestiti non molto bene.

Tuttavia, l'iter narrativo è interessante, ci sono dei bei colpi di scena, i personaggi sono soprattutto caratterizzati bene secondo il principio di ambiguità. Non è detto che diventino veramente di supereroi, potrebbero anche usare in modo totalmente negativo (ma non incomprensibile) quei poteri che gli sono capitati in dote, anzi alcuni di loro già lo fanno. Supacell quindi pur riabbracciando il superpotere come super-responsabilità, come scelta personale, e riesce a convincerci che, se stai sul lastrico, in fondo rapinare un bancomat non sia la prima idea estintiva che uno qualsiasi di noi prenderebbe in considerazione. Fa molto Jeeg Robot? Si in effetti sì, questo lo potremmo definire il Jeef Robot in salsa inglese infatti, c'è il puzzo della strada, c'è la parodia ma anche l'omaggio. Prima stagione promossa pur con qualche riserva, ora resta da capire se l'insieme proseguirà, oppure se magari diventerà l'ennesimo prodotto cancellato in fretta e furia da Netflix, che questo vizio anche in questo 2024. in cui aveva annunciato di voler fare più qualità e meno quantità, sembra proprio non volerlo perdere.

Voto: 7