Supersex 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Supersex, la serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi è arrivata su Netflix e sta già conquistando il pubblico. Uno dei titoli Netflix più attesi dell'anno, Supersex è la storia romanzata delle origini abruzzesi e dell'ascesa nel mondo dello showbiz del sesso di Rocco Tano, in arte Rocco Siffredi.

Ma cosa sappiamo, a oggi, di un'eventuale seconda stagione di Supersex? Supersex 2 ci sarà? Scopriamolo insieme.

Supersex: qual è la trama

Supersex racconta la storia di Rocco Siffredi e di come un bambino di un piccolo paese dell'Abruzzo è riuscito a diventare il più grande pornodivo della storia. Ma quella raccontata da questa serie non è solo una storia di successo, di ascesa al potere e di soddisfazioni personali ma anche una storia di legami umani, di radici che forgiano il proprio carattere, di desiderio di rivalsa ma anche di amore, di pregiudizi, di dolore, di violenza psicologica e sessuale e di libertà. Partendo dal racconto personale della famiglia e della carriera di Rocco Tano diventato poi Rocco Siffredi, Supersex affronta temi universali e commuove per la sua profondità e capacità di arrivare dritta al cuore.

Supersex 2 ci sarà?

Supersex è una serie autoconclusiva e che nasce con l'obiettivo di raccontare l'inzio e la fine di una storia. Una seconda stagione non è prevista per questa serie Netflix sulla vita di Rocco Siffredi ma, come è accaduto già altre volte, anche le serie limitate se accolte bene dal pubblico possono riuscire a ottenere una nuova stagione pur non essendo nei piani iniziali. Quindi, tutto sta a come andrà Supersex in fatto di visualizzazioni e se i guadagni per Netflix saranno superiori ai soldi spesi per la realizzazione della serie è molto probabile che una seconda stagione ci sarà. Ma staremo a vedere.

Supersex 2: quando esce su Netflix

Supersex 2, se dovesse venire riconfermata da Netflix, potrebbe uscire presumibilmente tra il 2025 e il 2026.