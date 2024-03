La lingua fantastica di Supersex. Che non è abruzzese, anche se ci prova

Alessandro Borghi, 37 anni, in Supersex

Fa tenerezza, nei giorni in cui c’è anche Dune 2 al cinema con il suo consesso di incassi milionari e una lingua immaginaria in cui sono stati costruiti interi monologhi, guardare Supersex e scoprirci una strana, bizzarra e sfumata interpretazione del dialetto abruzzese.

Siamo ad Ortona, comune di poco più di 20.000 abitanti in provincia di Chieti affacciato sull’Adriatico. Qui nasce Rocco Siffredi, protagonista di Supersex e qui si sviluppa tutta la parte iniziale della serie composta in totale di 7 episodi, un luogo dove il protagonista torna, simbolicamente o anche fisicamente, per ritrovare un nido famigliare carico di complessità. Il linguaggio usato dai personaggi, viene da sé, poteva essere centrale per sviluppare l’identità territoriale, prima provinciale e poi più cosmopolita, dei vari caratteri. A partire dal protagonista Rocco, poi suo fratello Tommaso, la cognata Lucia, e così gli altri (la madre, il padre, i fratelli e i compaesani, personaggi piccoli, adulti o anziani, tutti meravigliosamente ortonesi).

“Come ti sembra la serie? Trash per il dialetto abruzzese che sembra napoletano” scrive un utente su Threads. A cui fa eco la pagina dell’Abruzzesefuorisede: “voi che scambiate i nostri accenti per napoletani, pugliesi e romani; voi che pensate che da noi si mangino solo arrosticini e che tutti gli uomini siano come Rocco; proprio voi sappiate che siamo tanto altro”. Su X un utente scrive: “Quando mettete degli abruzzesi nelle produzioni potreste fargli parlare dialetto in maniera decente? non è che sotto il Tronto parliamo tutti come Edoardo Conte” facendo riferimento all’attore di Mare Fuori. Peraltro in Abruzzo c’è un ventaglio di varianti che cambiano di zona in zona, dai dialetti della costa a quelli della montagna. E così il linguaggio di Supersex, che gli attori affermano di aver studiato, genera uno strano effetto dissonante, quello di sembrare la copia posticcia di qualcos’altro.

Alessandro Borghi ha spiegato in un video che il suo personaggio a un certo punto si impone di non parlare più dialetto e infatti, quello che oggi sentiamo da Siffredi, è un pastiche delle sue esperienze culturali, un bel mix non standardizzato. Adriano Giannini, che nella serie interpreta il fratello di Rocco Siffredi, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver impiegato un’intera estate con il registratore in mano (forse il telefono, intendeva?) a riascoltare parole che “a tutta prima non capiva”. Con il coach che gli insegnava, che ha il volto dell’attore e insegnante di recitazione Luigi Angelo di Pietro, originario di Vasto, che ha supportato gli attori (qualcuno abruzzese abruzzese c’è, per esempio Alessandro Stivaletta che interpreta Siffredi da piccolo) nel declinare la propria recitazione in chiave dialettale.

E se era difficile se non impossibile trovare un cast tutto abruzzese e forse nemmeno giusto, il pegno più grande lo paga il risultato, tanto che non sappiamo dire che lingua sia di preciso quella di Supersex, forse un idioma del tutto nuovo. Segno anche di quanto il cinema si sia fossilizzato negli anni su un numero limitato di varianti dialettali (romanesco, milanese, napoletano), lasciando indietro tutte le altre declinazioni regionali e micro-regionali. Se la serie non è del tutto credibile lo dobbiamo, in parte, anche a questa scelta stilistica coraggiosa che però non decolla.