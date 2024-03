Supersex: in quale episodio appare il vero Rocco Siffredi (e chi interpreta)

Supersex è la nuova serie Netflix su Rocco Siffredi tra i titoli più attesi della piattaforma di streaming. Composta da 7 episodi, Supersex è una serie che racconta in forma romanzata la vita e la carriera di una delle più amate pornostar. Nella serie Netflix, l'attore pornografico di origini abruzzesi è interpretato da Alessandro Borghi ma non tutti sanno che anche il vero Rocco Siffredi compare in Supersex. Ecco allora in quale episodio della serie appare il vero Rocco Siffredi e quale è il suo ruolo nella serie Netflix.

Supersex: la trama della serie Netflix su Rocco Siffredi

Supersex è liberamente ispirata alla vicenda di Rocco Siffredi (Alessandro Borghi). Narra la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore in un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo. Rocco all’origine non è che un bambino povero innamorato di due cose al mondo: Tommaso, il più grande e coraggioso dei suoi fratelli, fidanzato con la ragazza più desiderata del paese, Lucia, e Supersex, un fumetto pornografico con un supereroe molto particolare.

Quando in un’incredibile carambola del destino Rocco incontrerà davvero Supersex, scoprirà di avere il suo stesso superpotere, scoprirà che la sua vita può cambiare per sempre, che il suo superpotere è in grado di salvarlo dal difficile ambiente da cui proviene, ma gli chiederà di pagare in cambio il prezzo più alto: rinunciare per sempre all’amore, o almeno così sembra. Supersex è un racconto che interroga il nesso tra porno e vita, la potenza del sesso e il legame con la morte. Attraverso la parabola della più famosa icona del porno vivente getta una luce su come viene costruito il maschile e quali siano gli interrogativi di desiderio e potere (ancora tutti inevasi) che dominano la relazione tra uomini e donne oggi.

Supersex: chi c'è nel cast della serie Netflix su Rocco Siffredi

Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).

Supersex: in quale episodio appare il vero Rocco Siffredi (e che parte fa)

Il vero Rocco Siffredi appare in Supersex nell'episodio 2 della serie al minuto 22.08. Qual è il ruolo dell'attore pornografico nella serie Netflix? Quello di Rocco Siffredi in Supersex è solo un cameo, quindi un'apparizione momentanea sullo sfondo della storia. Il vero Siffredi, infatti, appare nella serie come comparsa ed è un cliente del ristorante a Parigi dove lavora Rocco da giovane insieme a suo fratello Tommaso. Nella scena vediamo il giovane Rocco Siffredi che, da cameriere, serve un piatto di pasta al vero Rocco Siffredi e questo dice, in fracese: "Spero sia al dente".