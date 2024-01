Supersex, dove è stata girata la serie Netflix su Rocco Siffredi: tutte le location

Icona del sesso, pornoattore, star internazionale ma anche un ragazzo nato e cresciuto con i valori di una terra d'origine "forte e gentile", l'Abruzzo. Parliamo di Rocco Siffredi, il pornodivo per eccellenza, l'attore pornografico più famoso al mondo e un uomo che, da Ortona, in provincia di Chieti, si è fatto strada per arrivare a Los Angeles conquistando un successo senza precedenti. Netflix racconterà la storia di Rocco Siffredi in una nuova serie tv, dal titolo Supersex, scritta da una donna, Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni. A vestire i suoi panni sarà Alessandro Borghi. Supersex è una serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo. Ma dove è stata girata Supersex? Quali sono tutte le location di questo nuovo progetto Netflix che sarà presentato in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special? Scopriamolo insieme.

Supersex: il trailer della serie Netflix su Rocco Siffredi

Supersex, dove è stata girata la serie su Rocco Siffredi: tutte le location

Supersex è una serie che abbraccia diverse location italiane e internazionali. Non poteva mancare la città di origine di Rocco Siffredi, Ortona in Abruzzo ma anche Roma e poi ancora Budapest, Parigi e Los Angeles.

Supersex, su Rocco Siffredi: quando esce su Netflix

Supersex debutterà su Netflix il 6 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Supersex è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.