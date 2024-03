Supersex, la serie su Rocco Siffredi è pazzesca

Supersex

Quello di Rocco Siffredi è un nome che conoscono tutti. Un nome importante, per certi versi ingombrante. Un nome che si porta addosso l'odore del sesso e che ha reso un giovane ragazzo di provincia una vera e propria star mondiale della pornografia. Oggi tutti sanno chi sia Rocco Siffredi ma in pochi conoscono la sua vera storia, le sue origini umili, quella voglia di rivalsa che l'ha portato a sognare una vita più grande di quella che poteva offrirgli il suo paese d'origine che da un lato si affaccia sul mare facendo immaginare orizzonti lontani e dall'altro è ben radicato a terra, tra vigneti, uliveti e quel senso di concretezza che ricorda ogni giorno cosa conta davvero nella vita: il duro lavoro.

Rocco Siffredi è nato a Ortona, in Abruzzo ed è forte e gentile come la terra che lo ha messo al mondo con le sue montagne sinuose che guardano dritte sul mare e quelle dolci colline che colorano di verde un territorio che è una vera e propria gemma d'Italia. Erano gli anni '60, un'epoca in cui si iniziava a sognare in grande ma non c'erano ancora abbastanza soldi per realizzare i propri sogni, soprattutto se si abitava alle case popolari di un piccolo paese del centro Italia e la propria famiglia aveva troppe teste da sfamare.

Non tutti sanno chi sia stato davvero quel giovane Rocco Tano - questo il suo vero nome - e come abbia fatto a diventare quel Rocco Siffredi che conosciamo tutti e che associamo solo alla pornografia ma dietro a una persona e a una carriera, che sia nel mondo del sesso o di qualsiasi altra professione, c'è molto più di quello che si vede dall'esterno, che si intuisce da un'etichetta e che si cela dietro a un facile giudizio. Tutto questo mondo dietro il nome "Rocco Siffredi" Netflix ha deciso di svelarcelo mostrandoci chi sia l'uomo al di là del personaggio, la persona sensibile dietro al dio del sesso, il dolce figlio e il fedele fratello minore dietro il volto dei principali film pornografici della storia e lo ha fatto in una serie tv dal titolo Supersex liberamente ispirata alla sua vita.

Supersex è una serie di 7 episodi creata e scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. A vestire i panni del protagonista è Alessandro Borghi che fa un lavoro eccezionale nel trasformare corpo, mente e anima in quelli di Rocco Siffredi prendendone perfino alla perfezione l'accento abruzzese. Al suo fianco un cast straordinario che fa davvero la differenza, in cui spiccano il fenomenale Adriano Giannini che interpreta, con un'intensità unica, uno dei personaggi più affascinanti di questa storia, il fratello maggiore di Rocco, Tommaso e Jasmine Trinca, perfetta nei panni della donna che ha fatto scoprire per la prima volta il desiderio sessuale a Rocco: Lucia.

Ma a fare la fortuna di questa serie, oltre a un grande cast, è una sceneggiatura impeccabile che dà vita a un racconto talmente coinvolgente da non riuscire più a farne a meno. Supersex non è solo una serie bella, è una serie bellissima, è un titolo che sa parlare all'anima delle persone, sa prendere il loro cuore, strapparlo, stringerlo, metterci le pezze e farlo tornare a battere ancora più forte di prima. Supersex è una serie fatta con intelligenza, sensibilità e maestria che, grazie aanche a una regia eccellente regala uno spettacolo per occhi, mente, corpo e cuore diventando a pieno titolo una delle serie Netflix più belle di sempre.

Supersex non parla solo di sesso, parla d'amore. Non parla solo di sogni realizzati ma anche di quelli infranti e di senso di appartenenza, di solitudine e, soprattutto, di libertà sessuale, psicologica, di genere. Supersex affronta il tema delle differenze, dei pregiudizi, del maschilismo radicato nella nostra società e di come sia sottile la linea tra piacere e dolore, amore e violenza.

Sensibile, irriverente, ruvida e di una concretezza che spacca lo schermo, Supersex, come il suo stesso protagonista, non ha paura di esagerare, non ha paura di essere scomoda e di sbattere in faccia anche gli aspetti più duri della vita lasciado, così, nel cuore non solo un intenso ricordo ma un segno indelebile.

Con Supersex si piange, si inorridisce, si prova gioia, disgusto, piacere, rabbia, compassione. È una serie dalla potenza espressiva pazzesca che non ha paura di esagerare, di turbare e soprattutto, cosa più importante per qualsiasi forma d'arte, di emozionare. E allora lasciatevi catturare dalla storia di Rocco Siffredi, stategli affianco nel suo percorso di crescita, testimoniate le sue scelte giuste e anche quelle sbagliate, fate il tifo per lui e imparate insieme a tutti i personaggi che gli stanno affianco che ciò che conta più di ogni altra cosa nella vita è correre il rischio di essere se stessi fino in fondo perché "solo chi ha il coraggio di accettare quel rischio diventa padrone di se stesso".

Voto: 8,5