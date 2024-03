Supersex e tutto quello che può insegnarci sull'amore (e sul sesso)

Supersex

Supersex è una serie che parla d'amore e non solo di sesso. Il titolo Netflix dedicato alla vita di Rocco Siffredi, il più famoso attore pornografico del mondo, è un meraviglioso manuale d'amore oltre che una bellissima serie in grado di analizzare, sviscerare e raccontare l'amore in tutte le sue forme, contraddizioni, violenze, sbagli, limiti. C'è il sesso, il piacere, il desiderio ma anche tanto sentimento, emozioni, pentimenti, rimorsi, errori, scelte sbagliate. L'amore fa parte di questa serie Netflix così come fa parte della vita di chiunque e se c'è qualcosa che l'arte può insegnarci è quella di andare nel profondo delle cose, donarci la possibilità di aprirci a nuove prospettive e capire, un po' di più, la vita e il suo senso. Così, è da una forma d'arte, in questo caso una serie tv, che posiamo prendere alcuni degli insegnamenti più belli sulla vita, sull'amore e sul sesso. E a darceli è la persona che del sesso ha fatto la sua carriera e dell'amore la sua stessa esistenza, Rocco Siffredi.

Non si possono cambiare le persone e non si vive di solo sesso (o solo amore)

Le persone non si possono cambiare, specialmente in amore. È proprio questo uno degli insegnamenti più forti della serie Netflix Supersex. Uno degli errori più comuni che si fanno in amore è quello di voler cambiare l'altra persona, idealizzarla e pensare di essere talmente speciali da riuscire a modificare i desideri, i sogni e gli obiettivi dell'altro in favore nel nostro amore. Aspettarsi che l'altro abbandoni la propria identità per adattarsi alla perfezione all'idea che ci siamo fatti di lui o lei è non solo sbagliato ma deleterio per qualsiasi forma d'amore. E Supersex, in questo, ne è la dimostrazione con la storia tra Rocco Siffredi e Tina, un amore talmente idealizzato e allontanato da qualsiasi forma di concretezza da diventare un fuoco di paglia e da finire così come è iniziato, in un attimo. Non si vive di solo sesso e non si vive di solo amore, è questo che impariamo guardando come va a finire la storia tra Rocco e Tina, una ragazza talmente convinta di poter essere la persona in grado di cambiare l'istinto predatore di Rocco Siffredi da farlo smettere di lavorare, da impedirgli di esprimere il suo vero sé e da vivere nell'illusione di essere l'unica donna della sua vita allontanandolo da tutti ma anche da se stesso. Non si può pretendere o attendere che qualcuno cambi per noi. L'amore, quello vero, lascia liberi di essere chi si è davvero.

La libertà è il segreto del sesso (quello bello)

Di scene di sesso, in Supersex, ce ne sono tantissime, alcune più sobrie, altre più spinte, altre ancora controverse ma il più bell'insegnamento sul sesso che ci dà questa serie è che la libertà è la chiave del piacere più profondo. Non c'è niente di più bello e soddisfacente al mondo di essere quel che si è sopra e sotto le lenzuola. E per raggiungere questa libertà espressiva e sessuale, non ci si può bloccare dietro paure, vergogna o pregiudizi.

Il sesso è libertà, così come l'amore e quando parliamo di libertà intendiamo quella di espressione del proprio sé più intimo senza paure, timori e giudizi verso se stessi e verso gli altri. Solo quando non si avrà paura di lasciarsi andare e mostrare la propria natura con convinzione e sicurezza di sé che il sesso diventerà sentito, soddisfacente, sublime. E il più bell'esempio di questa liberazione personale, nella serie Supersex, ci viene dato dall'evoluzione del personaggio di Sylvie, la prima ragazza di Rocco Siffredi nonché quella con cui perde la verginità. Sylvie, solo quando troverà il coraggio di lasciarsi andare e sentirsi libera sessualmente e nella vita capirà quanto il sesso possa essere bello.

L'orgoglio e il possesso sono armi pericolosissime in amore

Se c'è un'arma in grado di distruggere un amore quella è l'orgoglio così come il possesso. Questo sentimento di fierezza eccessiva verso se stessi e di attaccamento ossessivo verso l'altro sono spesso la miccia che dà fuoco a qualsiasi tipo di rapporto umano, sentimentale, d'amicizia o familiare che sia. Se non si è in grado di mettere da parte l'orgoglio per il bene dell'altro e di lasciare l'altra persona libera, allora un rapporto è destinato a fallire ed è proprio quello che accade con il personaggio di Tommaso e il suo amore ossessivo e possessivo per Lucia. Lui troppo orgoglioso per rendersi conto di aver superato spesso il limite con lei, da quando la manda a prostituirsi a quando la lascia da partorire da sola fino a quando le punta una pistola in testa nel giorno del suo matrimonio. Troppo orgoglioso per andare a trovare sua madre mentre sta morendo, per farle conoscere il suo bambino e per ammettere di aver sbagliato tante ma tante volte. L'orgoglio è un detonatore di odio e il possesso è una grave forma di violenza e Tommaso con il suo personaggio nella serie Supersex ne è la più chiara dimostrazione.

Ciò che conta, alla fine, è tornare a casa e avere qualcuno che ci stringa

Può sembrare una banalità ma ciò che ci insegna, e ricorda, Rocco Siffredi nella serie Supersex è quanto l'unica cosa importante nella vita sono i rapporti umani, quelli veri. Non ci basta il piacere sessuale, il successo, i premi, la fama, una carriera brillante se non si ha affianco qualcuno che ci voglia bene per quello che siamo. Così, Rocco Siffredi, anche dopo aver vinto l'importante premio europeo per il cinema pornografico, essere riuscito a diventare qualcuno pur venendo dal nulla, avere costruito una fortuna oltre che una carriera importante, avere finalmente l'appoggio dei suoi familiari nonostante la sua professione inusuale e chiacchierata in paese, quando torna nella sua camera d'albergo ed è solo si rende conto del vuoto che prova.

"Quando il successo arriva, quella fame infinita scompare e tutto quello che desideri è non essere solo quando torni a casa la sera e che qualcuno ti stringa quando sbagli, quando non sei niente. È una cosa semplice, piccola che assomiglia al vento e che tutti chiamano amore".

Il vero amore fa sempre paura

Il vero amore fa paura, così come fa paura dire "Ti amo", decidere di passare la propria vita con un'unica persona, aprirsi a questa mostrando i propri difetti e le proprie fragilità. L'amore, quello che funziona nella vita reale, quello che ti accorgi fin da subito che è diverso da tutti gli altri vissuti fino a quel momento, quello che dura nel tempo, fa sempre paura ma è solo superando quel piccolo passo nel vuoto che si riesce davvero a raggiungere quel bagliore di felicità e condivisione. Ed è proprio superando questa paura che Rocco incontrerà quella che diventerà sua moglie, Rózsa Tassi in arte Rosa Caracciolo, e sceglierà di restare con lei e formare insieme una famiglia. L'amore è difficile e fa paura, ma quando lo si riconosce in una persona, non va lasciato andare solo per timore di non saperlo gestire o che possa far crollare le certezze e abitudini costruite con tanto impegno e dopo tanta sofferenza. L'amore, quello vero, quello che fa paura è il più bello e libero di tutti perché regala la possibilità di essere se stessi, fa mantenere la propria individualità, fa imparare a fare l'amore e non solo il sesso e diventa, giorno dopo giorno, il vero pilastro della propria vita oltre che una grande fonte di serenità.