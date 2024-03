Rocco Siffredi fa sesso orale al funerale della mamma, la controversa scena di "Supersex" fa discutere

É uno dei momenti più controversi e volutamente "disturbanti" della serie Netflix Supersex quello che vede Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, ricevere sesso orale al cimitero, alla fine del funerale di sua mamma appena scomparsa. Una scena che ha subito creato scalpore per il suo essere fuori dalle righe e talmente esplicita da spiazzare, così come la stessa serie Netflix che racconta come Rocco Tano è diventato Rocco Siffredi, la più grande pornostar di sempre. Netflix ha deciso di raccontare la storia del pornodivo in una serie romanzata di 7 episodi creata e scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Supersex ha fatto parlare di sé fin dal suo annuncio, e poi ancora per le innumerevoli scene di sesso, ben 50 girate in 95 giorni a detta di Alessandro Borghi che nella serie Netflix veste i panni di Siffredi.

Ma non è il sesso a far discutere di questa serie quanto una scena in particolare della serie. Ma entiramo più nel dettaglio.

Supersex, la scena di sesso orale al cimitero: in quale episodio e cosa accade davvero

La scena in questione vede Rocco Siffredi richiedere del sesso orale a una signora che gli ha appena fatto le condoglianze per la morte di sua mamma. I due si trovano al cimitero di Ortona, in Abruzzo, paese d'origine di Siffredi, è giorno e la bara della mamma di Rocco è appena stata interrata. In questo momento, dopo che è arrivata Lucia dalla Francia con il piccolo Claudio, vediamo Rocco Siffredi lasciarsi andare a un momento di godimento davanti alla bara della mamma che non è ancora stata ricoperta di terra. Si tratta di una scena molto controversa e provocatoria che immaginiamo sia romanzata a favor di sceneggiatura non sapendo se questo momento è realmente accaduto nella vita di Rocco come altri momenti riportati nella serie Netflix Supersex. Una cosa, però, è certa, questa scena sta facendo molto discutere e non passa di certo inosservata. Inoltre, l'inquadratura con il crocifisso davanti a Siffredi in estasi mentre fa sesso orale all'aperto al funerale di sua mamma è particolarmente forte e "disturbante".

La scena di Rocco Siffredi che fa sesso orale al funerale di sua mamma è nel settimo episodio di Supersex e più nello specifico al minuto 25.30.