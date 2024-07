Svaniti nella notte: dove è stato girato il film Netflix con Riccardo Scamarcio

Due bambini spariscono in una masseria. Il padre, impegnato in una non semplice procedura di divorzio, forse può salvarli, ma deve affrontare parte una missione pericolosa. Al suo ritorno troverà più di una sorpresa. Con "Svaniti nella notte" Riccardo Scamarcio torna nella sua Puglia per un thriller ad alta tensione, remake del film di produzione argentina "Séptimo" (in italiano "I segreti del settimo piano"). Diretta da Renato De Maria, scopriamo qualcosa in più di questa nuova versione, a cominciare dai luoghi che fanno da sfondo alla vicenda.

Svaniti nella notte: dove è stato girato il film

"Svaniti nella notte" è un film ambientato in Puglia. I figli della coppia protagonista, Pietro ed Elena, spariscono nello specifico, in una masseria nella periferia di Bari. Il lungometraggio ci mostra il mare pugliese, anche se le tonalità sono piuttosto dark e, come sottolinea il titolo, notturne. La Puglia, ad ogni modo, si conferma come una delle regioni del Belpaese più in voga del piccolo e grande schermo. Merito anche dell'Apulia Film Commission, responsabile di successi come "Le indagini di Lolita Lobosco" (soltanto per menzionare il successo televisivo più eclatante).

Svaniti nella notte: la trama

In piena notte, i bambini Giovanni e Bianca scompaiono misteriosamente mentre sono con il padre, Pietro, alla masseria. In preda al panico, l'uomo contatta l'ex moglie Elena, con cui è in causa per l'affidamento dei piccoli. Poco dopo, una telefonata annuncia che i figli sono stati rapiti e per riaverli bisogna pagare 150.000 euro in contanti entro 36 ore. Elena, convinta che i responsabili siano gli strozzini a cui Pietro deve dei soldi per i lavori di ristrutturazione falliti della masseria, incolpa il marito.

Con l'acqua alla gola, Pietro si rivolge al malavitoso Nicola, che gli offre i soldi necessari in cambio di un pericoloso favore: partire immediatamente per un'isola, situata tra la Puglia e la Grecia, e ritirare un carico di droga e riportarlo indietro. Nicola ritiene che Pietro possa essere la figura ideale per un lavoro pulito e ben fatto.

Pietro non può che accettare l'accordo e si lancia in un'avventura rischiosa in mezzo al mare. Sopravvissuto, torna a Bari, ma al suo ritorno tutto è cambiato: nulla corrisponde più alla realtà che conosceva e le persone agiscono in modo bizzarro e inspiegabile. Confuso e disorientato, Pietro deve comunque dare la priorità ai suoi figli.

Svaniti nella notte: quando esce su Netflix

Il film di Renato De Maria "Svaniti nella notte" approda sulla piattaforma Netflix a partire dall'11 luglio 2024

Svaniti nella notte: il trailer