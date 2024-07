Il crime movie "Svaniti nella notte" è prodotto da Picomedia e distribuito da Netflix. Diretto da Renato De Maria e interpretato da Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, il film è basato sul lungometraggio argentino "Séptimo", adattato da Francesca Marciano e Luca Infascelli. Nella versione originale, un padre scopre la scomparsa dei figli durante un gioco e inizia una disperata ricerca per trovarli. Leggiamo i nomi degli attori coinvolti in questo progetto, affiancati dai rispettivi ruoli che interpretano.

Svaniti nella notte: la trama

Elena, psichiatra americana, si trasferisce in Puglia per amore di Pietro, un uomo con un passato difficile. Il loro progetto di trasformare una masseria in un hotel fallisce, così come il loro matrimonio. Una notte, i figli scompaiono mentre sono con Pietro. Disperato, l'uomo contatta Elena, che lo incolpa per l'accaduto. Dopo una richiesta di riscatto, Pietro si rivolge a Nicola, che in cambio di aiuto richiede un pericoloso trasporto di droga. Pietro sopravvive alla disavventura e torna a Bari, dove la situazione è radicalmente cambiata.

Svaniti nella notte: il cast completo del film Netflix con Riccardo Scamarcio

Nel cast del Film targato Netflix troviamo:

Riccardo Scamarcio: interpreta Pietro, uomo con un passato complicato e debiti, costretto a rivolgersi a vecchie conoscenze malavitose per salvare i figli

Annabelle Wallis: Elena, psichiatra americana trasferitasi in Puglia per amore, che sogna di trasformare una masseria in un hotel

Massimiliano Gallo: Nicola, amico malavitoso di Pietro

Gaia Coletti e Lorenzo Ferrante: Bianca e Giovanni, i figli scomparsi di Pietro ed Elena

Elena Riccardi: veste i panni del Commissario

Bruno Ricci: interpreta il Maresciallo

Gerard Koloneci: copre il ruolo di un trafficante scafista albanese

Svaniti nella notte: quando esce su Netflix

Il film di Renato De Maria "Svaniti nella notte" esce su Netflix giovedì 11 luglio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.