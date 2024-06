Svaniti nella notte: il nuovo film Netflix con Riccardo Scamarcio: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo film con protagonista Riccardo Scamarcio. Si intitola Svaniti nella notte ed è un lungometraggio crime prodotto da Picomedia, per la regia di Renato De Maria. Protagonista, oltre a Riccardo Scamarcio e dietro la sceneggiatura ci sono Francesca Marciano e Luca Infascelli. Il film è basato sul film “Séptimo” di Patxi Amezcua, scritto da Patxi Amezcua e Alejo Flah.

Svaniti nella notte: la trama

Elena è una psichiatra americana venuta a vivere in Italia, in Puglia, per amore di Pietro, un uomo dal passato burrascoso. Si sono sposati, hanno fatto due figli, coltivando il sogno di restaurare una masseria e farne un albergo. Ma le cose non sono andate, e ben presto Pietro ed Elena si sono separati.

Una notte, i figli svaniscono nel nulla mentre sono con Pietro alla masseria. Lui li cerca ovunque e alla fine, disperato, è costretto ad avvertire Elena, con la quale è finito in causa per l’affidamento dei bambini. Quando Elena lo raggiunge, lo assale e lo incolpa, furiosa. Finché arriva loro una telefonata: i figli sono stati rapiti, per riaverli dovranno pagare 150.000 euro in contanti entro 36 ore. Per Elena è tutto elementare: sono gli strozzini con cui Pietro si è indebitato per provare inutilmente a restaurare la masseria.

È gente pericolosa, capace di tutto: devono fare come dicono. Pietro è costretto a rivolgersi a Nicola, un vecchio amico malavitoso, che gli propone un affare: gli darà i soldi di cui ha bisogno, ma in cambio vuole che quella notte parta per un’isola tra la Puglia e la Grecia, a sole tre ore da lì, prenda della droga da alcuni suoi “partner” commerciali e la riporti indietro. Ha sempre bisogno di barche “pulite” per i suoi traffici, e quella di Pietro casca a pennello. Pietro acconsente, s’imbarca in una folle avventura in mezzo al mare dalla quale esce vivo per miracolo, la mattina all’alba.

Ma quando rientra a Bari trova una situazione totalmente diversa da quella che aveva lasciato solo poche ore prima: niente sembra più corrispondere alla realtà, le persone si comportano in modo assurdo, Elena in testa. A Pietro sembra di impazzire: cosa sta succedendo? Ma non ha tempo per pensare: il tempo passa e questo folle mistero deve essere risolto in fretta.

Svaniti nella notte: chi c'è nel cast

Il cast del film è composto da Riccardo Scamarcio (Pietro), Annabelle Wallis (Elena), Massimiliano Gallo (Nicola), Gaia Coletti (Bianca), Lorenzo Ferrante (Giovanni).

Svaniti nella notte: quando esce su Netflix

Svaniti nella notte debutta su Netflix l'11 luglio 2024.

Svaniti nella notte: il trailer