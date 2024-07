Sweet Home 3: trama, trailer, quando esce su Netflix

Arriva su Netflix la tanto attesa stagione 3 di "Sweet Home", la serie TV coreana diretta da Lee Eung-bok e basata sull’omonimo webtoon scritto da Kim Carnby e disegnato da Hwang Youngchan. I nuovi 8 episodi, scritti a sei mani da Hong So-ri, Kim Hyung-min e Park So-jeong, tornano a parlare di un mondo apocalittico, dove però il regno dei mostri sta finendo e una "nuova umanità" è alle porte. Scopriamo insieme la trama, il cast, il trailer e quando esce il k-drama "Sweet Home 3" sulla piattaforma di streaming.

Sweet Home 3: la trama

Dopo il successo di pubblico ottenuto dalle prime due stagioni, "Sweet Home 3" è pronta a sbarcare su Netflix e portarci in questo mondo al confine tra mostri e umani di cui attendevamo con impazienza il ritorno. Nella terza stagione l’era dei mostri sta giungendo al capolinea per lasciare spazio a un nuovo inizio mentre l’umanità è alle prese con l'emergenza dei neoumani. Proprio in questa realtà in evoluzione le persone dovranno fare tutto il possibile per sopravvivere, compiendo anche delle scelte alquanto difficili nel corso della spietata lotta finale per restare umani e in vita: i protagonisti abbracceranno la propria umanità o cederanno alla mutazione?

Sweet Home 3: il cast

La terza stagione della serie TV coreana di genere horror vede nel cast Song Gang nei panni di Cha Hyun-soo, Lee Jin-uk in quelli di Pyeon Sang-wook, Lee Si-young nel ruolo di Seo Yi-kyung e Lee Do-hyun in quello di Eun-hyeok. Ad affiancare questi ultimi troviamo Ko Min-si nelle vesti di Eun-yu, Jinyoung in quelle del soldato Park, Yoo Oh-seong nei panni del Sergente Maggiore Tak e Oh Jung-se in quelli del Dr. Lim. Completano il cast Kim Moo-yeol, Kim Si-a, Park Gyu-young (Yoon Ji-soo) e Go Min-si (Lee Eun-yoo).

Sweet Home 3: la data di uscita

Quando esce "Sweet Home 3" su Netflix? La data di uscita è fissata per il prossimo 19 luglio 2024.

Il trailer