Sweet Tooth 2, torna la serie fantasy di Netflix, cosa aspettarsi

Fan di Sweet Tooth preparatevi perché la serie fantasy Netflix tornerà prima del previsto con nuovi episodi. Netflix, infatti, ha annunciato oggi che la serie post-apocalittica Sweet Tooth è pronta a tornare con la sua seconda stagione. Basata sui fumetti dark scritti e disegnati da Jeff Lemire, Sweet Tooth di Netflix è un adattamento seriale che si fonda sul concetto di speranza e unione come conditio si ne qua non per la sopravvivenza in condizioni estreme.

La trama di Sweet Tooth

Ambientato in un futuro in cui la maggior parte dell'umanità è stata spazzata via dal misterioso virus chiamato H5G9, Sweet Tooth segue Gus (Christian Convery), un ragazzo ibrido tra umano e cervo che esce per la prima volta nel mondo dopo la morte del padre. Gus è protetto da Big Man (Nonso Anozie), un viaggiatore che vede la sua missione come un modo per redimersi dai peccati del passato. Dato che Gus è cresciuto lontano da ciò che resta della civiltà, il suo viaggio è pieno di meraviglia perché tutto è nuovo per lui ma anche pieno di pericoli. Alcuni umani, infatti, vogliono sacrificare questi bambini ibridi del post virus per trovare una cura.

Come finisce la prima stagione

Alla fine della prima stagione, Gus viene rinchiuso in uno zoo abbandonato dai Last Man on Earth, un gruppo guidato dal Generale Abbot (Neil Sandilands). La seconda stagione riprenderà la storia da dove l'avevamo lasciata. Mentre Gus lega con altri bambini ibridi e cerca di mantenere la speranza nel futuro, unirà le forze con Aimee Eden (Dania Ramirez) per liberare gli ibridi e sfuggire ai Last Man on Earth.

Chi c'è nel cast di Sweet Tooth 2

La seconda stagione dello show è interpretata, oltre ai protagonisti, anche da Adeel Akhtar nel ruolo del Dr. Singh, Stefania LaVie Owen nel ruolo di Bear, Aliza Vellani nel ruolo di Rani Singh, Naledi Murray nel ruolo di Wendy, Marlon Williams nel ruolo di Johnny Abbot, Christopher Sean Cooper Jr. nel ruolo di Teddy Turtle e Yonas Kibreab nel ruolo di Finn Fox.

Quando esce Sweet Tooth su Netflix

La seconda stagione di Sweet Tooth arriverà su Netflix il 27 aprile.