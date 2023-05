Sweet Tooth 3 ci sarà. Netflix rinnova la serie per un nuovo (e ultimo) capitolo

Sweet Tooth è stata rinnovata per una terza stagione. A pochissimi giorni dall'uscita dei nuovi episodi del capitolo due di questa amatissima serie fantasy, tratta dalla serie di libri di DC Comics, Netflix ha deciso di riconfermare la serie per un nuovo e ultimo capitolo. Scritta da Jeff Lemire, con la produzione esecutiva di Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell e Linda Moran, Sweet Tooth è stata fin dalla prima stagione apprezzatissima dal pubblico e continuerà a raccontare la sua storia anche con un terzo capitolo che, però, fungerà da gran finale di serie. A dare l'annuncio del rinnovo di Sweet Tooth 3 è stata la stessa Netflix attraverso i suoi profili social dove ha annunciato che Sweet Tooth 3 ci sarà e sarà anche la stagione finale della serie. Ma cosa ha in serbo Netflix per il finale di questa serie? E quando debutterà? Scopriamolo insieme ma, intanto, per chi non avesse ancora vista la sua seconda stagione, ecco un piccolo recap della trama di Sweet Tooth 2.

La trama di Sweet Tooth 2

All'incalzare di una nuova ondata dell'Afflizione, Gus (Christian Convery) e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh (Adeel Akhtar), che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un'angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d'adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte.

Sweet Tooth 3, quando esce su Netflix

Sweet Tooth 3, come annunciato da Netflix, debutterà prossimamente, quindi possiamo immaginare che il gran finale della serie arriverà nel 2024.