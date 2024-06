Sweet Tooth 3, la spiegazione del finale della serie fantasy di Netflix

Giovedì 6 giugno 2024 su Netflix sono usciti gli 8 episodi di Sweet Tooth 3, la stagione conclusiva della serie fantasy creata da Jim Mickle basandosi sull'omonimo romanzo a fumetti di Jeff Lemire.

Siamo dunque arrivati alla fine di questo lungo e affascinante viaggio, perciò è giunto il momento di guardarsi indietro per ripercorrerne le tappe più significative ed emozionanti. Insomma, se avete visto l'ultima stagione di Sweet Tooth può esservi utile una sintesi/spiegazione del finale di questa serie: chiaramente di qui in poi è pieno di spoiler, siete avvisati.

Il riassunto di Sweet Tooth 3

Iniziamo riassumendo in breve quest'ultima stagione. Chiarendo subito una cosa su due personaggi: sia Abbott sia Rani sono evidentemente morti o comunque del tutto assenti in questa stagione, sebbene Mickle avesse risposto con un sibillino "forse" a chi gli chiedeva se il generale degli Ultimi Uomini fosse effettivamente morto o meno (a differenza del fumetto); e sebbene avessimo visto la moglie del dottor Singh ancora viva e anzi apparentemente pronta alla battaglia nel finale della scorsa stagione.

Occupiamoci quindi di chi ancora è presente nella stagione finale della serie tv Netflix. A partire ovviamente da Gus e i suoi amici e compagni di viaggio Tom "Big Man" Jepperd, Becky (ex Bear) che ha ritrovato la sorellina ibrida Wendy, anche lei nel gruppo che ha lasciato gli altri bimbi ibridi orfani di Aimee in affido alla brava famiglia che Gus e Jep avevano conosciuto nella prima stagione e sono andati alla ricerca di "Birdie", la dottoressa Miller "mamma" di Gus che da dieci anni si trova in Alaska per rimediare agli errori che il progetto Fort Smith della dottoressa Washington ha commesso, creando gli ibridi e il Morbo.

Birdie è apparsa a Gus in una visione, indotta dai fiori viola, che aveva luogo in una misteriosa caverna tra i ghiacci, la stessa vista anche dal dottor Singh che si è messo sulle tracce di Gus (così come la malefica mrs Zhang, ma ci torniamo dopo).

E dunque i nostri amici prima arrivano in un casinò dove vivono dei vecchi giocatori incalliti che si rifiutano di aiutarli con delle provviste e anzi vincono alla roulette l'ultima bottiglia di sciroppo d'acero che Gus aveva ottimisticamente messo in palio.

Successivamente, dopo aver poco volentieri accettato nel gruppo l'inseguitore Singh, sembravano pronti alla svolta fortunata quando si sono imbattuti in quell'uomo dotato di aereo, ma dopo avere aiutato la moglie a partorire (un altro ibrido oltre al figlio maggiore mezzo pipistrello, che i genitori nascondevano) quello non solo si è rifiutato di aiutarli ma li ha anche denunciati a Zhang, costringendoli a fuggire ma potendo contare almeno sul furgone che il figlio pipistrello aveva sottratto al padre per darlo ai suoi nuovi amici.

Avendo saputo (da una donna al casinò meno malefica degli altri) di una nave che di lì a poco sarebbe salpata verso il Canada, la nostra comitiva prova a raggiungere il punto di partenza ma anche stavolta sono sfortunati e arrivano che la nave è già salpata.

Lì però conoscono una brava donna, che prima di andarsene, con il cagnolino ereditato dal fratello morto, a surfare le ultime onde a sud in California, li aiuta a rimettere in sesto una barca e a contattare la nave per chiedere di aspettare cinque passeggeri.

Ma a un certo punto le comunicazioni vengono intercettate da Rosie Zhang, in missione con i suoi figli lupo su ordine della madre, e il loro arrivo divide in due il gruppo dei nostri fuggitivi.

Da una parte Becky e Wendy, che vengono braccate da un lupo ibrido: Wendy riesce a scappare e a nascondersi seguendo clandestinamente la sorella che invece viene fatta prigioniera dalle Zhang dopo aver ucciso il ragazzo lupo che stava per azzannarla.

Dall'altra parte ci sono Gus, Jep e Singh, che sfuggono ai proiettili del cognato di Rosie, nonché marito della gravida Ginger Zhang, e riescono a raggiungere la nave ferma al largo.

Anche stavolta, però, i nostri amici non si possono rilassare. Perché a bordo sono tutti morti del Morbo, e i fiori viola sono già ovunque. Quindi Omone e Singh si rintanano al sicuro mentre Gus che è immune al morbo cerca una soluzione. E trova un superstite nell'ufficiale in seconda, che praticamente in smartworking dalla cabina guida Gus alla rimozione di cadaveri (di cui cerca di memorizzare nomi e informazioni per non abbandonarli all'oblio) e fiori e poi riemerge per avviare i motori davanti a Gus, che non fa in tempo ad avvisare i suoi amici perché quando torna l'ufficiale, che in realtà era anche lui malato, si è gettato in mare per consentire a Gus e compagnia di giungere in Alaska. E a questo punto fermiamoci un attimo a spiegare la storia del clan Zhang.

Gli Zhang: chi sono, cosa vogliono e dove vanno

Dopo la caduta del Texas successiva al Crollo, gli Zhang sono la famiglia che ha preso il controllo di tutto, dal potere militare al bestiame ecc. Poi un giorno Rosie ha detto all'amato papà che era incinta e lui le ha ordinato di abortire per non partorire quelli che considerava mostri. Rosie si è rifiutata e ha lasciato famiglia e casa per andare a vivere in un camper con i suoi cuccioli, abbandonando ogni precedente velleità artistica.

Ma quando non sapeva più come mantenere i figli è arrivata la madre a informarla della morte del padre, e allora Rosie è tornata a casa, accettando di mettere in pratica a disposizione i suoi figli come arma di caccia della madre (vi ricordate quando nella seconda stagione lanciava loro dei pezzi di carne?). O, per usare le sue parole a Ginger "ho barattato la mia libertà per la sicurezza" ("e hai barattato male" è la perfetta risposta della sorella).

L'obiettivo degli Zhang è di restaurare la nascita di bambini umani, per realizzare il sogno di un nipotino "normale", e per questo dopo aver visto quanto mostrato da Singh nella scorsa stagione si sono messi anche loro sulle tracce di Gus, con Rosie e i suoi lupetti a caccia del nostro ragazzo cervo golosone.

Quando catturano Becky non la ammazzano, nonostante abbia ferito a morte il cucciolo Bruno, perché potrà essere utile come donna da ingravidare una volta risolto tutto, ma nell'immediato anche perché vogliono farle confessare dove sta andando Gus a trovare la madre Birdie, che è scampata al cowboy che la inseguiva tra i ghiacci dopo aver abbandonato l'avamposto presso cui si era rifugiata (ma ne parliamo tra poco).

E siccome nella squadra di Zhang c'è Jordan, il ragazzo che Becky aveva conosciuto nella stagione 2 quando si era arruolata "da infilitrata" negli Ultimi Uomini (a cui Jordan aveva invece aderito per vendicare la morte del padre ucciso dall'Animal Army di cui Bear era la leader), Zhang lo usa come "esca": in pratica Jordan fa finta di aiutarla a scappare in nome dei vecchi tempi, solo per farsi dire dove sono diretti Gus, Tom e Singh.

Ottenuta l'informazione allestiscono l'aereo e vanno anche loro lì, con Wendy che continua a intrufolarsi senza essere notata da nessun altro a parte i lupetti di Rosie.

Chi e cosa c'è di tanto importante in Alaska

Nella seconda stagione avevamo scoperto che la dottoressa Washington, la capa di Birdie, era discendente di un capitano inglese che un secolo prima era andato tra i ghiacci dell'Alaska per trovare la cura di tutte le cure. E avevamo anche capito che qualcosa era andato storto, e che cercando di capire cosa fosse andato storto la missione Fort Smith era tornata in quei luoghi seguendo le indicazioni del diario del capitano Thacker, finendo però per scatenare il morbo e la nascita degli ibridi, a cominciare da Gus.

Dopo il Crollo, Birdie aveva affidato il neonato Gus a Richard-Pubba ed era andata in Alaska a capire come rimediare, usando appunto il diario del capitano.

In questa stagione abbiamo visto come Thacker abbia scatenato il morbo a bordo della sua nave, e di come i suoi compagni abbiano saggiamente deciso di morire lì per non contagiare nessuno.

Ma Burke, il comandante in seconda, aveva messo incinta una nativa americana di una tribù locale, che poi ha partorito un bimbo ibrido, il vero primo ibrido, con le fattezze di un caribù, che Burke ha abbandonato prima di sapere di essere malato fatalmente.

Questo bimbo, dopo aver perso precocemente anche la madre che gli ha lasciato come ricordo una zanna di tricheco incisa, è poi cresciuto nell'odio degli altri, che gli hanno anche tagliato le corna, e dopo essersi auto isolato è diventato una leggenda degli esploratori di quei luoghi, che lui presidiava affinché non ritrovassero la caverna dove Thacker aveva fatto uscire il "sangue della terra".

Cento anni dopo Munaq, come si chiama questa creatura, è ancora vivo ed è lui che salva Birdie quando sfugge all'agguato del cowboy di Zhang. Ma non ha certo intenzione di rivelare dove si trovi la misteriosa caverna.

Tutti in Alaska: la fuga di Gus il tradimento di Singh

Per la prima volta dall'inizio della serie, a metà stagione tutti i personaggi ancora superstiti si ritrovano appunto in Alaska. Ci arrivano Gus, Jep e Singh, che conoscono Siana, la leader dell'avamposto dove stava l'ormai dispersa Birdie, e la figlioletta ibrida Nuka, una bimba con fattezze da volpe artica. Gli altri residenti dell'avamposto, che non erano particolarmente preoccupati della scomparsa di Birdie, non accolgono esattamente i tre a braccia aperte ma poi Gus e Jep spiegano la situazione e li convincono.

E in Alaska è giunto anche via aereo tutto il clan Zhang, con la prigioniera Becky e la clandestina Wendy. Mentre Rosie fa una "chiacchierata" con Becky che rinnova le sue scuse per la morte di Bruno, e mentre Ginger è sempre più vicina a partorire un nipote che la nonna spera ancora possa essere umano, mrs Zhang arriva coi suoi uomini all'avamposto e si fa strada tra colpi di fucile e minacce di liberare i nipoti se non le dicono dove si trova il ragazzo cervo.

Gus, che con i suoi amici e Siana con Nukka si era spostato in un ufficio per esaminare le cose di Birdie in cerca di indizi sulla caverna, deve quindi scappare. E l'unica via di fuga è un condotto dell'aria, da dove passano solo lui e l'altra bimba.

Per far prendere tempo al suo amato golosone, Jep si presenta a Zhang per dirle che Gus è ormai lontano, ma a questo punto avviene il tradimento del dottor Singh, che promette il suo aiuto a Zhang in cambio della realizzazione della sua vera visione, che culminava con il "sacrificio del cervo che sbloccava tutto".

Jep, che si fidava di Singh dopo aver ricordato quel loro primo incontro nell'ascensore dell'ospedale dieci anni prima, vorrebbe uccidere il dottore, poi grazie a un diversivo creato da Siana riesce a scappare senza essere sbranato e va bene così. Anche Zhang vorrebbe farne a meno ma Singh le brucia davanti agli occhi il diario del capitano per essere sicuro di essere l'unico a sapere cosa fare e dove andare.

Il dilemma: salvare gli umani o gli ibridi?

Che è dove sta andando Gus, ma quando viene raggiunto dai piccoli lupi Zhang viene salvato dall'uomo caribù, che viene poi azzannato dai "ragazzi" messi però in fuga da Gus armato di torcia.

Gus dunque si reca con il suo nuovo predecessore alla di lui tana, dove finalmente si ricongiunge con mamma Birdie. E dove Munaq gli racconta la sua dolorosa storia, da quando venne abbandonato appena nato dal padre poi morto del morbo insieme ai suoi compagni di navigazione (e al capitano Thacker perforato dai fiori viola) fino alla sua centenaria missione di impedire a chiunque di trovare la caverna.

Anche Birdie, in effetti, non è più tanto convinta di voler salvare l'umanità, ma Gus è certo che le persone siano anche buone, in fondo. Munaq muore tra le braccia di Birdie, che nel suo delirio finale è la sua mamma, convinto fino all'ultimo che sia necessario lasciare che la natura faccia il suo corso e ponga fine all'umanità entro la fine della notte polare ("Gli umani sono la malattia, l'Afflizone è la cura" è la frase che riassume tutto).

Ad ogni modo, è necessario trovare la caverna prima di Zhang e company, che nel frattempo hanno trovato nell'avamposto "la Bestia", una vecchia trivella petrolifera che Zhang vuole usare per trovare la caverna.

Becky da parte sua si è liberata dal gancio a cui era attaccata, ma subito arriva Jordan a bloccarla. Per fortuna però arriva anche Wendy, che dà una bella botta in testa al ragazzo e salva la sorella. Insieme salgono su una specie di ruspa da neve e vanno a cercare gli altri.

Arrivando al momento giusto al vecchio rifugio di Birdie dove si sono ritrovati prima Siana e Jep con Nukka e poi gli altri residenti dell'avamposto scacciati dagli Zhang. Jep ha appena finito di fare un discorso motivazionale che ha convinto tutti a non consegnare Gus ma anzi ad aiutarsi reciprocamente per sconfiggere gli Zhang, quando arrivano Wendy e Becky che si uniscono alla "resistenza", convincendo però Jep a trovare Gus e ad aiutarlo nella sua ricerca della caverna.

E anche Jep non scherza a tempismo, perché arriva alla chiesa-tana di Munaq proprio mentre Gus e Birdie stanno partendo dopo aver decifrato la mappa sulla zanna del tricheco incisa dalla mamma del primo ibrido.

Verso la resa dei conti finale

E quindi Gus-Birdie-Jep vanno verso la grotta, mentre Siana e gli altri tornano all'avamposto per interrompere la ricarica della Bestia e impedire a Zhang di usarla (e di consumare tutta la riserva di corrente dell'avamposto).

Gus e i suoi angeli custodi trovano la caverna grazie a uno spirito guida-cervo che ci ha ricordato per un attimo Tenebre e Ossa, ma ovviamente non c'è un tappeto rosso ad accoglierli, bensì trappole di ghiaccio e fiori viola congelati che però si scongelano al calore delle torce.

Superati gli ostacoli arrivano a quello che Munaq chiamava "santuario", e cioè una specie di albero con rami che sembrano corna di cervo e un tronco con ancora conficcata l'accetta di Thacker in un punto da cui fuoriesce il "sangue della terra" colato nel ghiaccio prelevato dagli scienziati di Fort Smith che hanno dato il via a morbo e agli ibridi.

Gus vorrebbe semplicemente tirare via l'accetta ma la mamma lo blocca dicendogli che non si sanno le conseguenze di quel gesto. Purtroppo però mentre ragionano arriva Zhang con Singh e non hanno certo lo stesso dubbio.

E purtroppo anche la missione di bloccare la Bestia non funziona del tutto, perché nonostante la sconfitta dei cowboy (e il dubbio instillato nella mente di Rosie) Jordan si mette alla guida della trivella. In quegli stessi istanti, alla grotta, Singh fa per realizzare il suo piano di uccidere Gus, ma si frappongono Jep e Birdie, la quale prende la coltellata fatale che la uccide.

Cosa succede nell'ultimo episodio di Sweet Tooth 3

L'ennesimo torto subito dagli umani convince Gus che le persone non meritano futuro, ma Zhang ribatte promettendo, davanti a un costernato Singh, che userà il sangue della terra non solo per fermare il morbo e la nascita degli ibridi, ma anche per creare un virus che eradichi dalla faccia della terra gli ibridi una volta che torneranno a nascere umani.

Jep prova l'estrema minaccia di far saltare tutto con la dinamite, ma Zhang sa che non ucciderebbe mai Gus e scopre il suo bluff e lo accoltella alla pancia.

Intanto Siana e gli altri provano a fermare la Bestia diretta alla grotta, e alla fine con il sacrificio di Becky ribaltano fuori strada il mezzo guidato da Jordan.

Zhang è già pronta a far sacrificare Gus, ma Singh ora esita e lei lo sfida a compiere il suo destino.

Il "non più un dottore, ormai" ha un ultimo sussulto di dignità grazie alle parole di Jep e al fatto che Zhang nomina Rani, così accoltella quelli che tengono il ragazzo per farlo scappare, facendo arrabbiare Zhang che fa la cosa peggiore che potesse fare: estrarre l'accetta di Thacker dall'albero sanguinante.

Zhang libera la versione finale del Morbo

Non appena solleva l'ascia, infatti, Singh nota il tremolio nel suo mignolo, il sintomo ormai noto del Morbo. Tutti, in effetti, iniziano a stare subito male, a dimostrazione che il gesto di Zhang ha liberato l'ultima e più letale variante del virus, che colpisce all'istante tutti gli umani rimasti, dentro e fuori dalla caverna, con i soli ibridi che come al solito non patiscono nulla.

Ovviamente anche Jep, che ricordiamo ha anche una coltellata in pancia, sta per morire, e per salvarlo Gus decide di sacrificare sé stesso, tagliandosi a una mano per unire il suo sangue a quello dell'albero, nella speranza di porre fine al morbo a qualunque costo.

Invece Gus ha una visione: si trova di nuovo a Yellowstone, e con lui c'è il mitico Pubba. Il ragazzo gli spiega che non vuole perdere Jep e che ha capito cosa intendeva Pubba quando parlava di "incendi" e di persone cattive.

Pubba gli fa capire che la morte fa parte della vita, che la fine di qualcosa è l'inizio di qualcos'altro. E gli fa anche ammettere che non è vero che le persone meritano di morire, perché tutti possiamo rendere il mondo un posto migliore.

La fine dell'Afflizione e la nascita del figlio di Ginger Zhang

A questo punto nella visione compare Jep, che nella realtà lo sta esortando a staccarsi dall'albero per uscire dalla visione. E dopo un addio a Pubba Il nostro caro Gus si alza, prende una torcia e dà fuoco all'albero, facendo disperare Zhang che però come tutti gli altri guariscono immediatamente dal morbo.

Compresi quelli fuori, tra cui Siana tra le braccia di Nuka, Rosie tra le zampe dei suoi lupo e anche Becky è sopravvissuta al morbo e all'incidente a bordo della Bestia, fatale invece per Jordan, e abbraccia Wendy.

Ed è vivo anche Jep, che abbraccia Gus, il quale sostiene di aver lasciato "decidere la Natura". Tutto crolla nel Santuario, e Singh trova davvero la redenzione che cercava quando salva il ragazzo prendendosi un pezzo di roccia addosso e morendo sotto le macerie e con il pezzo di corno di Gus in mano.

Gus e Jep scappano, mentre fuori Wendy riesce finalmente a calmare i lupi di Rosie, liberandoli dalle catene e dall'odio. Lo stesso fa Becky con Rosie, che rinuncia ad ammazzare l'assassina di suo figlio.

Ginger è invece pronta al parto, e la sorella la rassicura sul fatto che anche se sarà un ibrido lei amerà il proprio figlio. Becky arriva ad aiutare nel parto, da cui nasce un tenerissimo ibrido proprio mentre Gus e Jep si ricongiungono con Becky e Wendy.

Mrs Zhang è furiosa e ordina a tutti di prendere il ragazzo cervo, ma nessuno le dà retta visto che lui ha salvato tutti. Ed ecco Rosie che mostra alla madre il neonato mezzo animale (forse tricheco?), che subito dopo stringe il dito a Gus nella scena che porta all'epilogo di questa serie.

La conclusione di Sweet Tooth 3: chi è la voce narrante

La voce narrante spiega che la Natura ha avuto pietà degli umani, decidendo di non farli morire, ma comunque destinandoli all'estinzione: "quegli umani sarebbero stati gli ultimi, alla fine gli ibridi avrebbero ereditato la Terra".

E quindi gli ultimi umani smettono di farsi la guerra e stanno insieme, compresi i cowboy che abbandonano Zhang e si uniscono ai residenti dell'avamposto, in pace.

Jep è messo male, la ferita lo costringe a fermarsi mentre Becky e Wendy se ne vanno lasciando Gus per un momento da solo col suo Big Man. Che chiede al suo amico di raccontargli un'ultima storia per passare il tempo. E Gus ovviamente inizia a raccontare la sua storia insieme a Jep.

Una storia in cui alla fine tutti sono felici e contenti (a parte Mrs Zhang abbandonata da tutti in Alaska tra i ghiacci), e in cui Gus e gli altri tornano dai loro amici a Yellowstone.

Una storia che, tanti anni dopo, nel futuro, verrà raccontata dalla voce narrante (in originale del grande James Brolin, papà di Josh Brolin), che altri non è che l'ormai anziano Gus, che la racconta ai nipoti suoi e della moglie… Wendy.

Un nipote gli chiede di Jep, e ritorniamo al presente in cui Big Man gli chiede se ci sarà anche lui nel futuro. La risposta sembra essere sì, a giudicare dall'ultima scena di Sweet Tooth 3, dolce come lo sciroppo d'acero che Gus e Jep bevono seduti davanti alla loro capanna di Yellowstone.

E chi siamo noi per non credere a questa scena e pensare che Jep sia invece morto tra i ghiacci come sarebbe logico credere? Nessuno, e infatti preferiamo il lieto fine letteralmente più melenso per questa serie tv che è arrivata alla sua conclusione.